川普訴請最高法院擋下「封口費」刑期宣判

位於華府的最高法院。(路透)

總統當選人川普 8日透過律師團請求最高法院擋下「封口費 」案刑期宣判，新聞周刊(中國)分析，這是川普爭取在就職典禮之前延後宣判的最新行動，司法、政治緊張情勢雙雙提高。根據紐約州 法院排訂行程，紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)訂於10日宣判川普「封口費」案34項重罪定罪刑期。

川普辯護律師沙爾(John Sauer)8日代表川普請求最高法院對「封口費」案宣判下達立即延緩令(immediate stay )，以免造成「嚴重不公」，破壞總統職權與聯邦政府運作。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，2024年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪。川普贏得2024年總統大選後，默欽裁定延後宣判刑期。

川普要求取消宣判，上個月遭到默欽駁回。不過，默欽允許川普針對駁回請求提出上訴。紐約州上訴法院法官蓋斯默(Ellen Gesmer)7日駁回川普上訴後，川普律師團若沒有動作，默欽將依原訂行程在10日判刑。

新聞周刊分析，「封口費」宣判就在川普就職典禮之前幾周，時間格外敏感，因為川普即將為美國史上第一位宣誓就職時有著犯罪定罪紀錄的總統。

報導指出，默欽拒絕撤銷川普的定罪紀錄，對即將上台的川普而言成為重大法律障礙。總統豁免權只限聯邦層級，紐約州犯罪紀錄不包括在內。

默欽先前表示，並不會讓川普在「封口費」案判處有期徒刑或罰款、緩刑。

川普發言人張振熙(Steven Cheung)說，「封口費」案應該遭到撤銷。

川普遭控干預2020年選舉時，沙爾在最高法院擔任辯護律師。

沙爾已獲川普提名出任司法部訴訟次長(solicitor general)，任務是在最高法院官司中代表美國政府參加言詞辯論庭。