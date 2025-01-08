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川普不排除動武占領格陵蘭 華郵：可能導致北約自身開戰

編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園舉行記者會。(美聯社)
美國候任總統川普7日在佛州海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

美國候任總統川普7日召開選後第2場記者會，表示不排除動用軍事手段控制巴拿馬運河與丹麥治下的格陵蘭。華盛頓郵報指出，川普對丹麥格陵蘭的動武威脅不能等閒視之，因為丹麥是北約成員國，根據北約規定，對任何成員的攻擊都被視為攻擊所有成員。

華盛頓郵報指出，川普是「不排除可能性之王」，因為他不重視規範，也似乎將極端想法視為談判伎倆。因此，川普拒絕排除動用美軍占領格陵蘭和巴拿馬運河，不應太令人驚訝，也不應視之為任何川普意圖的真正指標。

然而，川普這次的「不排除」非比尋常，因為他軍事威脅丹麥這個北約盟邦。而北約規章要求，攻擊任何成員國都被視為攻擊全體。這當然不是小事，即便這就是川普的作風。

華郵指出，7日的海湖莊園記者會，是川普越來越帝國主義式要求的最新升級。除了格陵蘭和巴拿馬運河，川普還提到要把加拿大變成第51州，以及將墨西哥灣更名為美國灣。但是，在這些選項中，沒有一個能跟動用軍力占領巴拿馬運河和格陵蘭相提並論。

格陵蘭是北約成員國丹麥的半自治領土，這讓格陵蘭也是北約一部分。2023年格陵蘭派出第一位駐北約特使，進一步融入北約。

北約的核心是北大西洋公約第5條共同防禦協議。專注於北極政策的智庫「北極研究所」資深研究員赫爾曼表示，格陵蘭將得益於北約第5條，「如果美國選擇用武力對付格陵蘭，然後是丹麥，就是攻擊一個北約成員國，等於攻擊全體」。

華郵指出，北約憲章沒有詳細說明成員國必須如何應對，因此這意味什麼還不清楚。但一般而言，在這種情況下，可以理解北約國家將捍衛彼此。換句話說，川普至少在口頭上提到北約可能和自己開戰的情況。

華郵認為 ，這聽起來很荒謬，而且十有八九永遠不會成真。但即使是隱含的威脅，也值得重視。

北約 格陵蘭 川普

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