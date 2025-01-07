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加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

世界新聞網王若馨／即時報導
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

每日郵報(Daily Mail)7日報導，在川普多次提議加拿大成為美國第51州後，加拿大安大略省省長福特(Doug Ford)提出了一個反向提議，指美國應把兩個州賣給加拿大。

在加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)6日宣布辭職決定後，川普把這一舉動歸功於自己，並指加拿大人對成為美國一州的想法表示「歡迎」。

福特對記者表示：「如果讓我們買下阿拉斯加，同時加上明尼蘇達州和明尼阿波利斯如何？」

他在6日稍晚對有線電視新聞網(CNN)說，他的評論只是開玩笑。

他還表示，美國的任何經濟問題都不該歸咎於加拿大：「我告訴你誰是問題：問題是中國。中國的便宜零件從墨西哥運進美國。他們貼上『墨西哥製造』的標籤，然後運往美國和加拿大。這正在損害美國與加拿大的就業機會。」

加拿大國會議員安格斯(Charlie Angus)則對川普之言表示反對，並說加拿大的法律禁止「性侵者」成為領導人。

「我們加拿大是有民主的，」安格斯在社群媒體貼文，「這意謂領導人要對國會負責，並且可以被換掉。」

「我敢打賭美國人現在希望他們也有這樣的制度。而且，被定罪的性侵犯者不得領導我們的國家。我們的人民很正派。」

上訴法院上個月維持了紐約陪審團的決定，認為川普在專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)性侵和誹謗案中負有責任。

加拿大國會議員安格斯。(路透)
加拿大國會議員安格斯。(路透)

加拿大 川普 墨西哥

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