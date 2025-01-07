川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美洲灣

後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

候任總統川普 (Donald Trump)7日在他位於佛州的私人住所海湖莊園，召開他當選後的第二場記者會，他表示他上任後，美國將迎來「黃金年代」，並拒絕排除使用軍事力量收復巴拿馬運河 的可能性。

川普在超過1小時的記者會中回答了廣泛的問題，從美國經濟、領土、外交軍事一路談到他個人的法律案件。

他首先宣布來自杜拜的投資者，將在多州投資逾20億美元以建設數據中心。

川普談到將加拿大併入美國、奪回巴拿馬運河以及向丹麥購買格陵蘭島的議題，他抱怨巴拿馬運河對美國的不公平待遇和高額收費，並表示不排除使用軍事力量，重新奪回上世紀90年代末根據條約交還給巴拿馬的巴拿馬運河，以及攸關美國國家安全的格陵蘭。

他稱墨西哥政府在阻止毒品跨境方面做得不夠，還說墨西哥灣應該更名為「美洲灣」。

川普表示，如果被哈瑪斯扣押的人質在他上任時仍未被釋放，「中東將爆發地獄般的災難」。

談到俄烏戰爭，他說如果他當上總統，俄羅斯就永遠不會再入侵。

在川普進行記者會之際，處理川普機密文件案的聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)，臨時禁止特別檢察官史密斯(Jack Smith)將調查的最終報告公布；川普在記者會上抨擊了史密斯和本周五將在紐約對他宣布定罪判決的法官默欽(Juan Merchan)。

川普也指責拜登 總統(Joe Biden)在政權過渡期間，還強推政策以妨礙他上台後的施政；川普似對於拜登6日宣布禁止在美國沿海6.25億畝的海域開採石油、天然氣，感到特別氣惱。

距離川普就職典禮還有13天。

影片來源：YouTube@Associated Press