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龐培歐：川普延續對中政策 聚焦打造美軍事威懾力量

記者張文馨／台北即時報導
美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。美聯社
美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。美聯社

美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）6日在台派團體「福爾摩沙共和會」（福和會）的活動中表示，相信美國總統當選人川普上台後的對中國立場與川普的第一任期類似；他說，基於對中國國家主席習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

龐培歐在川普第一任期先後擔任其中情局長（CIA）和國務卿，他在2020年曾發表被喻為「新冷戰檄文」的抗中演說；川普去年11月當選後，並未邀請龐培歐入閣。

龐培歐表示，美國在川普第一次執政時，首次把中國視為敵手（adversary），中國未來持續對美國構成實在的風險，他相信即將上台的川普政府也會共享這些觀點；基於對習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決類鴉片藥物芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

此外，被問到川普邀請習近平參加20日的美國總統就職典禮，將如何影響未來美中政策的走向，龐培歐表示，正如同川普首次執政時，雖然與北韓有諸多價值分歧之處，依然派遣一波波資深官員與北韓政府互動，就是在確保降低衝突的風險；他相信川普邀請習近平觀禮，也是類似出發點。

龐培歐表示，習近平不太可能接受邀請，否則習得親眼見證美國政權的和平過渡，觀禮者有川普的支持者也有反對派，這是美國民主的成功與繁榮。

龐培歐在擔任國務卿時，曾提出「台灣不是中國的一部分」，與美國長期遵守的「一個中國」政策不同，引發討論；時至今日，龐培歐表示，習近平決定不了亞洲或台灣的未來，「而是你（指台灣人民）。」

龐培歐表示，美國會與日本、澳洲、越南、菲律賓、印尼和印度等國共享與中國截然不同的民主、人權及繁榮價值，這是大家共同的使命；龐培歐以自己在川普政府服務4年為例證，「你完全可以相信美國會繼續做這件事」，美國的承諾不會動搖。

龐培歐提到，是時候揚棄只會帶來區域風險的戰略模糊，他相信川普上台後會正視現實，並取得更好的成果；龐培歐說，在這裡的現實就是台灣是由自由且獨立的民選政府所統治。

龐培歐對過去未能推動駐美處更名案成功，以及自己未能在擔任國務卿期間訪台表達遺憾，期望候任國務卿魯比歐（Marco Rubio）有天能訪問台灣，新的川普政府也會接續過去的努力，將台灣視為不同的個體。

龐培歐強調，美國政府無論共和黨或民主黨執政，均長期恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。

川普 龐培歐 習近平

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