龐培歐：川普延續對中政策 聚焦打造美軍事威懾力量

美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。美聯社

美國前國務卿龐培歐 （Michael Pompeo）6日在台派團體「福爾摩沙共和會」（福和會）的活動中表示，相信美國總統當選人川普 上台後的對中國立場與川普的第一任期類似；他說，基於對中國國家主席習近平 和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

龐培歐在川普第一任期先後擔任其中情局長（CIA）和國務卿，他在2020年曾發表被喻為「新冷戰檄文」的抗中演說；川普去年11月當選後，並未邀請龐培歐入閣。

龐培歐表示，美國在川普第一次執政時，首次把中國視為敵手（adversary），中國未來持續對美國構成實在的風險，他相信即將上台的川普政府也會共享這些觀點；基於對習近平和中國共產黨構成風險的考量，川普政府將致力解決類鴉片藥物芬太尼問題，與打造美國強大軍事威懾力量。

此外，被問到川普邀請習近平參加20日的美國總統就職典禮，將如何影響未來美中政策的走向，龐培歐表示，正如同川普首次執政時，雖然與北韓有諸多價值分歧之處，依然派遣一波波資深官員與北韓政府互動，就是在確保降低衝突的風險；他相信川普邀請習近平觀禮，也是類似出發點。

龐培歐表示，習近平不太可能接受邀請，否則習得親眼見證美國政權的和平過渡，觀禮者有川普的支持者也有反對派，這是美國民主的成功與繁榮。

龐培歐在擔任國務卿時，曾提出「台灣不是中國的一部分」，與美國長期遵守的「一個中國」政策不同，引發討論；時至今日，龐培歐表示，習近平決定不了亞洲或台灣的未來，「而是你（指台灣人民）。」

龐培歐表示，美國會與日本、澳洲、越南、菲律賓、印尼和印度等國共享與中國截然不同的民主、人權及繁榮價值，這是大家共同的使命；龐培歐以自己在川普政府服務4年為例證，「你完全可以相信美國會繼續做這件事」，美國的承諾不會動搖。

龐培歐提到，是時候揚棄只會帶來區域風險的戰略模糊，他相信川普上台後會正視現實，並取得更好的成果；龐培歐說，在這裡的現實就是台灣是由自由且獨立的民選政府所統治。

龐培歐對過去未能推動駐美處更名案成功，以及自己未能在擔任國務卿期間訪台表達遺憾，期望候任國務卿魯比歐（Marco Rubio）有天能訪問台灣，新的川普政府也會接續過去的努力，將台灣視為不同的個體。

龐培歐強調，美國政府無論共和黨或民主黨執政，均長期恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策。