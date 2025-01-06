國會暴動發生4年後 千餘被告能否獲川普赦罪受矚目

2021年1月6日的國會暴動案，參與暴動的被告多已被判刑。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)6日報導，國會暴動發生四年後，總統當選人川普 上台後是否將兌現為國會暴動被告赦罪的競選承諾，受到各界注意。

根據司法部 統計，參與2021年1月6日暴動而遭聯邦檢察官起訴的被告有1580多人，其中170多人起訴罪名包括使用致命武器或危險武器，例如用驅熊噴霧(bear spray)攻擊警察。絕大多數被告起訴罪名為非暴力輕罪，某些被告則遭控企圖合謀使用暴力干預政權和平轉移。

向法院坦承犯罪的被告有1000多人，大約220名被告接受審判後遭到定罪。至少5名被告迄今下落不明。起訴已經完全結案的被告有1100人，已經服刑完畢的被告有數百人。

川普2024年競選期間表示至少將為某些國會暴動被告赦罪，並且下令停止國會暴動調查。報導指出，四年前參與國會暴動的許多被告，可能因為川普赦免而讓定罪紀錄完全消除或減輕。

川普交接小組發言人李威特(Karoline Leavitt)說，川普將為正當法律程序(due process)遭到剝奪的被告赦罪，還有遭到司法部以不公平起訴當做工具對付的被告。

報導指出，某些國會暴動被告已向法官提出陳情，要求在川普1月20日就職典禮之前暫停或延期審理案件，等候川普的赦罪決定。

川普2024年11月勝選之後，遭到非暴力罪名起訴的國會暴動被告卡尼爾(Christopher Carnell)向聯邦法官聲請聽審延後舉行，理由是「預計可望獲得赦罪」。卡尼爾請求遭華府特區 美國聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl Howell)駁回且遭定罪，判處半年有期徒刑。

某些被告則遭到較嚴重的罪名起訴，仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)與民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)都有成員遭控檢察官起訴罪名中最嚴重的共謀暴亂罪(seditious conspiracy)。「驕傲男孩」前任主席塔里歐(Enrique Tarrio)是所有國會暴動被告中判處刑期最重的個案，2023年9月共謀暴亂罪重罪成立，被判22年有期徒刑。「守誓者」創辦人羅茲(Stewart Rhodes)也因共謀暴亂罪被判坐牢18年。

羅茲前任辯護律師布萊特(James Lee Bright)說，羅茲絕對應該獲得赦罪。

曾經負責國會暴動調查的前任聯邦檢察官艾莉克絲‧羅布(Alexis Loeb)指出，為曾參與起訴案負責到底，檢方是基於大量證據而對被告起訴。她說，任何赦罪都將是對被害者的「公然侮辱」，包括受到攻擊的國會警察、國會議員及國會助理。