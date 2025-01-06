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川普2.0逼近 中國學者：美將更「內向」不操心國際事務

記者黃雅慧／即時報導
上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授認為，川普第二任期，美國會更加「內向」，更關注自身事情，不會太操心國際事務。（美聯社）
上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授認為，川普第二任期，美國會更加「內向」，更關注自身事情，不會太操心國際事務。（美聯社）

隨著川普上任腳步逼近，各方對於川普2.0的討論漸增，特別川普對於中國會採取何種措施，川普時代的中美關係將走向何方都是全球產官學在評估的議題。上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授認為，川普第二任期，美國會更加「內向」，更關注自身事情，不會太操心國際事務。

吳心伯近期接受第一財經專訪表示，川普上任後不確定性將貫穿未來多年的中美關係。川普上任後，美國對中政策料將出現多個新變化，比如中美交流合作領域可能會逐步「縮水」、摩擦可能會增加。

吳心伯指出，相較於拜登在半導體、晶片領域比較系統的戰略規劃，側重科技牌，川普更喜歡打關稅牌。「但成效如何，也要看具體情況。」他表示，一方面有些國家與美國的貿易可能是逆差，在這種情況下大打關稅牌，一旦對方選擇在貿易領域進行報復，其實對美國而言是不利的；另一方面，在美國通膨影響下，未來大幅加徵關稅的空間就很小了。

此前川普曾揚言要把對中國關稅提高至60%，吳心伯認為實際操作上不可能一步到位，但中國應對上必須要做最壞的準備，比如經濟增長動力要更多仰賴國內市場，且出口要更多開拓第三方市場。

吳心伯也提醒，跟美國談關稅不光只是關稅問題，因為，貿易問題與金融、投資等其他問題都緊密相連。他提及川普關心去美元問題，因為中國多年位居全球第一貨物貿易大國地位，對外貿易大部分還是使用美元。雖然中國對美國有順差，但相當一部分順差購買美國國債。這其實支持了美元體系，穩定了美國國內市場。

對於川普第二任期，吳心伯認為，美國國內對立和撕裂肯定會加劇。川普的內政外交政策都呈現出「走極端」的特徵，而且依靠基本盤；經濟方面，保護主義或者「經濟民族主義」色彩更加濃厚，把美國自身的經濟利益放在首位；外交上，則會更多地圍繞美國的利益實行單邊主義，不顧及國際規則、多邊機制，更「我行我素」，包括退群等。「這些都是可以預期的。」他說。

川普政府團隊近期基本確定，觀察這些人選，吳心伯認為有三個特徵：一是這些人選對川普絕對忠誠；二是人選大部分非建制派，與川普本人政策主張關聯度高；三是人選清一色強硬派。 

川普 關稅 拜登

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