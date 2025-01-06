巨大冬季風暴襲擊北美 議長強生：不影響川普當選認證

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）。美聯社

一場巨大的冬季風暴為美國大片地區帶來降雪、結冰和嚴寒，超過6000萬名美國人都處於天氣警報範圍內，而這場暴風雪也為美國國會準備進行的川普 當選認證程序增添不確定性。不過眾議院議長強生表示，不影響國會認證川普當選總統。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，氣象專家表示，這場名為布萊爾（Storm Blair）的冬季風暴是由盤旋在北極周圍的冷空氣「極地渦旋」（polar vortex）所引發。

隨著雪暴在部分地區造成約30公分的積雪，美國堪薩斯州、密蘇里州、肯塔基州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州 、阿肯色州，及部分紐澤西州，共7個州已宣布進入緊急狀態，加拿大許多地區也發布了天氣警報。

數以千計航班已取消或延誤，氣象專家表示，這場冬季風暴可能會帶來10多年來最大降雪量和最低氣溫。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，從美國中部至東岸的30個州，包括主要城市華府 和費城，都處於天氣警報範圍內。

根據氣象預測，昨天會是暴風雪最猛烈的一天，許多受影響的州道路封閉、學校停課、數以千計航班被迫取消。

而華府預計今天迎來大雪和嚴寒，美國國會將在同一天召開會議，正式認證共和黨人川普（Donald Trump）當選總統。

眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）表示，天氣將不會妨礙國會議員履行職責，並誓言要在美東時間下午1時進行認證。

他告訴福斯新聞（Fox News）：「無論我們是否處於暴雪中，我們都將在議事廳內確保這件事完成。」

然而，官員已宣布，華府的聯邦辦公室將會關閉。