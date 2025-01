收購案遭擋 日本製鐵與美國鋼鐵對拜登政府提告

日本製鐵(Nippon Steel)。路透

日本製鐵公司(Nippon Steel)收購美國鋼鐵公司(US Steel)計畫上周遭到拜登 總統阻擋,兩家企業6日向華府特區聯邦上訴巡迴法院提告,指控拜登政府官員在審核過程中為謀取政治利益而涉嫌貪腐,以國家安全考量做為阻止併購案的藉口,傷害鋼鐵產業勞工及美國鋼鐵產業。

日本製鐵公司打算以140多億美元收購美國鋼鐵公司,負責審核外國投資 的政府委員會對於是否准許未能達成共識,拜登3日宣布擋下收購案。拜登說,擋下收購案是為了確保美國繼續擁有本土持有且經營的鋼鐵產業。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司在訴狀中表示,拜登發布行政命令阻擋收購案「純粹基於政治考量」,美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)應該重審收購案。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)以及身為外來投資審查委員會主席的財政部長葉倫(Janet L. Yellen)都在訴訟中列為報告。

訴狀指出,拜登2024年月曾說不希望併購案通過,因此審查委員會受到政治觀點影響,結果如何早有成見。訴狀寫道,審查委員會並未針對國家安全考量與兩家公司討論。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司6日發表聯合聲明表示:「今天的法律行動證明了雖然面對政治干預,伊然抱持決心持續推動收購案。」

紐約時報6日報導,日本製鐵公司與美國鋼鐵公司另外對美國鋼廠Cleveland-Cliffs提告。Cleveland-Cliffs先前曾收購美國鋼鐵公司的計畫遭到駁回。Cleveland-Cliffs執行長岡卡維斯(Lourenco Goncalves)、「聯合鋼鐵工會」(United Steelworkers)國際主席麥考爾(David McCall)同列被告。

日本製鐵公司與美國鋼鐵公司向法院指出,Cleveland-Cliffs與勞工工會領袖以非法手段合謀,企圖破壞日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司計畫。