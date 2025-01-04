我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／前總統卡特移棺 歷任特勤擔任護柩者

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

川普將重返白宮 學者：美中競爭將更激烈但不熱戰

中央社新加坡4日專電
候任總統川普。(美聯社)
候任總統川普。(美聯社)

美國總統當選人川普將在20日就職，研究美中關係的新加坡學者今天說，美中競爭將更激烈，但不太可能爆發熱戰，而川普對結盟不感興趣，一定程度會影響「陣營對抗」策略。

新加坡民間團體「李氏總會」今天下午舉辦以「川普執政2.0對中美關係的衝擊」為題講座。新加坡聯合早報中國新聞組副主任李氣虹、研究美中及亞太關係的新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江、新加坡國立大學東亞研究所高級研究員祁冬濤等人出席。

川普將就職，外界認為未來各國貨物或勞務希望進入美國，很可能需繳納「客製化」關稅，而非依國際組織既定框架進行貿易。川普曾指出將對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%關稅，並對來自中國的商品，額外加徵10%關稅。

對於美中關係恐趨向緊張，熟悉美中台關係的祁冬濤指出，「中美競爭將會更激烈，但不太可能爆發熱戰」。

祁冬濤認為，過去美蘇2大集團冷戰經常有「危險風險」、走在戰爭邊緣，現在所謂的美中新冷戰應不會走向軍事對抗衝突；而過去舊冷戰時期，美蘇陣營對抗基礎是意識形態，且較少經貿互動。

他指出，川普是單邊主義者，對於結盟不感興趣，將一定程度地影響「陣營對抗」策略，如今中國已融入全球化體系，即使各項產業再如何與中國脫鉤，應不會走到昔日美蘇衝突的程度。

「不管是美國或中國都面臨挑戰，美國的挑戰是政治與社會相對分歧，經濟分配出現問題，中國則是經濟發展遇到挑戰」。

川普政府可能盤點美國對外自由貿易協定，甚至要求重啟談判，藉此換取對美國更有利的籌碼。前APEC政策小組主任、新加坡經濟專家丘偉賢曾向中央社分析，這會是有助美國在短期內降低貿易逆差、增加收入的方法，但也可能因進口至美國的商品被課徵高額關稅後，成本上漲轉嫁至消費者進一步推升通膨；如果美國對各國提高關稅，將引來其他國家反制，「對全球經濟發展不利」。

談及印太戰略，祁冬濤認為，台灣位於第一島鏈核心地位，這樣的立場在拜登政府時期多次強調，但川普對於以軍事遏制中國似乎不是那麼感興趣。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 新加坡 關稅

上一則

拜登政府告知國會擬軍售以色列 價值80億美元

下一則

直播／前總統卡特移棺 歷任特勤擔任護柩者

延伸閱讀

川普訴請暫緩TikTok「不賣就禁」新法 司法部促最高法院駁回

川普訴請暫緩TikTok「不賣就禁」新法 司法部促最高法院駁回
CES前夕黃仁勳將演講 展覽聚焦AI科技 卻籠罩川普陰影

CES前夕黃仁勳將演講 展覽聚焦AI科技 卻籠罩川普陰影
川普喊買後 格陵蘭總理願望：追求獨立 擺脫丹麥600年控制

川普喊買後 格陵蘭總理願望：追求獨立 擺脫丹麥600年控制
關鍵礦產禁令＝資源武器化 分析：中爭取與川普談判籌碼

關鍵礦產禁令＝資源武器化 分析：中爭取與川普談判籌碼

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11

超人氣

更多 >
4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光

新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光
Cybertruck爆炸案嫌疑患有PTSD 手機留遺言曝真實動機

Cybertruck爆炸案嫌疑患有PTSD 手機留遺言曝真實動機