我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬周日再闖官邸

Cybertruck爆炸案嫌疑患有PTSD 手機留遺言

議員平均年齡58.9歲 史上第3老國會

編譯盧炯燊／即時報導
本屆國會議員平均年齡較上屆提高。3日開議，81歲的共和黨北卡州眾議員福克斯在大理石階梯摔倒，現場一陣緊張。(取自社媒X平台)
本屆國會議員平均年齡較上屆提高。3日開議，81歲的共和黨北卡州眾議員福克斯在大理石階梯摔倒，現場一陣緊張。(取自社媒X平台)

新一屆國會變得更老了，議員平均年齡較上屆老了79天，是美國歷來第三「老」的國會。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)對國會議員出生日期數據的分析，本屆第119屆國會兩院議員的平均年齡為58.9歲，是自1789年以來第三高齡的國會，其中有20名議員在80歲或以上；根據人口普查局的數據，美國人平均年齡為39.1歲。

分別來看，參議院變得較上一屆年輕一些，但眾議院則老化了。參議員平均年齡為63.8歲，而眾議員57.7歲。

大多數人都期望能在65歲退休，但參議員仍以嬰兒潮世代為主，而眾議院議則已開始由X世代及千禧世代接手。

參議員年齡的中位數接近65歲，當中有49人超過這個界線，大多數屬嬰兒潮世代。至於眾議院，超過180人來自X世代，170人是屬嬰兒潮，這是眾議院這兩個世代首次合共多於嬰兒潮世代。

NBC是根據Legistorm、美國政治年鑑( Almanac of American Politics)以及國會資訊網站the@unitedstates project的數據，經分析議員的年齡後計算出每屆國會的年齡。

要出任聯邦眾議員必須年滿25歲，而擔任參議員則必須滿30歲。

來自佛州民主黨籍佛洛斯特(Maxwell Frost) 即將開始他的第二個任期，現年27歲，依然是眾議院內唯一的 Z 世代。 來自華盛頓特區的民主黨籍諾頓(Eleanor Holmes Norton)是最年長的眾議員，現在87歲半。

由於最年長的Z世代目前還只是28歲，換言之要擔當參議員還要多等兩年，但屬千禧世代的參議員則有5個，包括當選副總統的范斯(JD Vance)。最年輕的參議員仍屬喬州民主黨籍的奧索夫(Jon Ossoff)，到2月時才38歲。

年齡最大的參議員是愛荷華州共和黨人葛拉斯里(Chuck Grassley)，現已91歲高齡。他自1981年起即擔任參議員，可謂老當益壯。最近以百歲高齡逝世的前總統卡特(Jimmy Carter)讀高中時，他已上小學了。

參議員 眾議員

上一則

法官暗示川普「不會入獄」 美首位被定罪總統宣誓就職

下一則

美國務院認是駭客組織幕後黑手 宣布制裁中國一集團

延伸閱讀

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業
華郵：拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 最快3日宣布

華郵：拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 最快3日宣布
馬斯克長駐海湖莊園 每晚2000美元起跳…范斯也住一間 繳費嗎？

馬斯克長駐海湖莊園 每晚2000美元起跳…范斯也住一間 繳費嗎？
選舉人團投票確認川普獲勝 國會明年1月6日認證結果

選舉人團投票確認川普獲勝 國會明年1月6日認證結果

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

2024-12-27 10:38

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返