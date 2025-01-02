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FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關

中央社紐奧良2日綜合外電報導
美國聯邦調查局表示，昨天在紐奧良駕車撞人的犯嫌可能屬孤狼犯案。圖為FBI探員走近事發現場。路透
美國聯邦調查局表示，昨天在紐奧良駕車撞人的犯嫌可能屬孤狼犯案。圖為FBI探員走近事發現場。路透

美國聯邦調查局表示，昨天在紐奧良駕車撞人的犯嫌可能屬孤狼犯案，他曾發影片宣告支持激進組織伊斯蘭國。另外，本案15名死者包含犯嫌，且與賭城拉斯維加斯爆炸案似無關聯。

紐奧良市（New Orleans）法國區的波旁街（Bourbon Street）昨天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，造成至少15死逾30傷。聯邦調查局（FBI）之前已證實嫌疑人為42歲的美國公民賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），且在犯案皮卡車內發現伊斯蘭國（IS）旗幟。

儘管一開始擔心有共犯在逃，但FBI副助理局長萊亞（Christopher Raia）今天表示，初步調查結果顯示，賈巴爾可能是隻身作案。

法新社報導，萊亞說：「我們目前評估結果為沒有其他人涉案。」

萊亞在記者會上並提到，賈巴爾曾公布影片宣稱支持IS，他「在31日晚間從休士頓（Houston）開車到紐奧良，並上傳幾段影片至一個網路平台上，聲明他支持IS」。

在其中一段影片中，賈巴爾「解釋他本來計劃傷害家人和朋友，但擔心新聞頭條不會聚焦在『信教與不信教者之間的戰爭』上」。

賈巴爾駕車衝撞跨年狂歡群眾後，命喪與警方的槍戰。萊亞今天說明，事件15名死者包含賈巴爾。

昨天另有一輛特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）一間隸屬美國總統當選人川普（Donald Trump）的飯店外爆炸，車內犯嫌喪生。

美國共享汽車平台Turo表示，紐奧良攻擊案與拉斯維加斯爆炸案使用的車輛，都是透過他們的平台租賃來的。

但FBI今天表示，這兩起案件看起來並無關聯。萊亞在記者會上說：「目前看來，紐奧良這裡的攻擊跟拉斯維加斯案之間無明確關聯。」

萊亞還說，賈巴爾放了兩枚土製炸彈在冷藏箱內，並置於法國區（French Quarter）街道上，當局及時處置，使其無爆炸之虞。

FBI 賭城 特斯拉

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