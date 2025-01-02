即將出任「邊境沙皇」的霍曼：元旦2起事件是自殺任務

獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」的霍曼(Tom Homan)1日指出，紐奧良與拉斯維加斯在元旦發生的事件都是「自殺任務」。(美聯社)

獲總統當選人川普提名將出任白宮「邊境 沙皇」(Border czar)的前任移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長霍曼(Tom Homan)1日指出，紐奧良與拉斯維加斯在元旦發生的事件都是「自殺任務」(suicide missions)。

霍曼接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，兩起事件兇嫌都是美國公民 ，最近在美國國內都有旅行紀錄，兩人同樣都是執行「自殺任務」。他說，兩人對於展開自殺任務都沒有回家的打算，「我覺得接下來將查出他們都跟伊斯蘭國(ISIS)恐怖組織有關」。

根據美聯社報導，在紐奧良衝撞群眾的汽車以及在拉斯維加斯爆炸的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)，都是透過租車平台Turo租借。

川普1日表示，紐奧良汽車衝撞事件證明他先前所言是對的，也就是犯罪份子「進入」(coming in)美國。新聞周刊2日報導，調查人員則研判兩起事件的兇嫌應該都是在美國出生。

霍曼受訪時說，拜登 總統發表聲明說兩起事件都是美國公民所為，「但他不該把話說得太滿」。霍曼說：「我們允許這種事情發生，拜登政府對於這些問題態度軟弱」。

霍曼表示，拜登政府對於犯罪集團與恐怖組織完全沒有採取行動，也沒有設法鞏固美墨邊境，「沒有邊境安全，就沒有國家安全，我不懂為什麼他們不明白這個道理，這是基本常識」。