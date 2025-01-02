特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

拉斯維加斯川普 國際酒店(Trump International Hotel)1日發生停放門口的特斯拉 (Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，至少造成1死7傷。新聞周刊(Newsweek)2日報導，根據當地媒體報導，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格(Matthew Livelsberger)。

調查人員指出，電動卡車裡放有煙火砂漿(firework mortars)與露營用燃油罐，當地時間1日上午8時40分在川普國際酒店大門停車處爆炸，導致7人受傷。

科羅拉多州地方電視台KOAA與紐約郵報(New York Post)報導，執法部門匿名消息來源透露，37歲的李維斯柏格是美國陸軍退役，住在科羅拉多泉(Colorado Springs)，電動卡車是租來的。

KOAA電視台報導，聯邦調查局(FBI)探員前往與李維斯柏格有關的科羅拉多泉史特森丘(Stetson Hills)社區一處連棟屋(townhouse)住家。科州丹佛地方電視台KMGH則報導，聯邦調查局幹員包圍位於馬克菲爾路(Marksheffel Road)的一棟房子。

新聞周刊報導，調查人員正在釐清川普國際酒店電動卡車爆炸案是否與同一天發生、至少15人死亡的紐奧良汽車衝撞群眾事件有關。紐奧良汽車衝撞事件目前以恐怖攻擊方向偵辦，警方研判駕駛汽車的42歲美國公民 退伍軍人賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)可能還有其他共犯。

KMGH電視台報導，李維斯柏格與賈巴爾曾在同一個陸軍基地服役。