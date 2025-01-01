參與國會暴動遭起訴 被告請求准予參加川普就職典禮

2021年1月6日國會暴動。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)31日報導，參與2021年1月6日國會暴動而遭起訴的某些被告，請求法院准予1月20日回到華府 參加川普 就職典禮。

參加國會暴動而遭重罪或輕罪刑事起訴的被告大約1600人，法院對於前往華府或接近華府祭出禁令。不過，某些被告主張自己不再對公共安全形成威脅，應該獲得允許前往華府參加川普就職典禮，國會暴動被告貝爾維尤(Christopher Belliveau)便是其中之一。

聯邦檢察官30日向法院遞交書面聲明指出，貝爾維尤前一次參加的華府活動，後來演變成大規模暴動，貝爾維尤破壞政權和平轉移而遭暴力重罪起訴。

聯邦檢察官說，貝爾維尤如果獲准重返華府，國會警察局警察將面臨危險。

貝爾維尤遭控在國會暴動期間對國會警察使用驅熊噴霧(bear spray)，遭聯邦檢察官起訴之後則向法院辯稱無罪。辯護律師說，貝爾維尤被定罪之前適用無罪推定(presumed innocent)，光是起訴罪名不足以證明貝爾維尤比其他人更加危險。

參加國會暴動遭四項起訴，2024年8月遭到全數定罪的被告楊格(Cindy Young)上個月也請求法院准許參加川普就職典禮。辯護律師說，楊格在一年多期間向來遵守保釋規定，對社區沒有安全威脅，搭乘飛機也沒有安全風險，官司審理期間曾多次前往華府，不曾出現問題。

司法部 則向法院指出，楊格持續主張要報復調查國會暴動案件的執法人員、法官以及陪審團成員，嘲笑在國會暴動受傷的員警，其中許多員警將在川普就職典禮當天值勤。

總統當選人川普曾說，上台之後要為某些國會暴動被告赦罪。

根據司法部統計，向法院認罪的國會暴動被告約有1000人，因為攻擊警察或抗拒警察逮捕而遭起訴的被告大約600人。