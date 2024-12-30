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川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

記者顏伶如／即時報導
湯偉麟。(本報檔案照)
湯偉麟。(本報檔案照)

國家廣播公司(NBC)報導，總統當選人川普表示上台之後將取消出生公民權(birthright citizenship)，身為華人移民之子、對出生公民權有親身經驗的民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟(William Tong)說，如果川普政策上路將率先提出法律挑戰。

51歲的湯偉麟出生於康州，來自廣州的父親當年持觀光簽證入美，在餐廳擔任廚師時認識祖籍江蘇、成長於台灣的未來妻子，結婚之後夫妻共同經營餐廳。湯父沒有合法身份面臨遣返，寫信向當時總統尼克森陳情，1972年獲得移民局通知可以成為美國公民，湯偉麟於1973年出生。

湯偉麟受訪時說，從小跟著父母在自家經營餐廳成長，在一個世代裡從中餐館廚房成長為康州州檢察長，「這種事情世界上只在一個地方發生，就是美國」。

川普競選期間承諾上台首日便將對出生公民權採取行動，報導指出，川普政策勢必遭到法律挑戰。

湯偉麟指出：「我會第一個提告。」他說，任何限縮出生公民權的措施，將構成違反美國憲法第14修正案。

他表示，法律內容顯得非常清楚，當民眾生活與社區都受到川普政策衝擊甚至摧毀時，到時候將要面臨現實。他說：「且讓我們廢話少說，承認大家都是美國人，同樣平等。這關係著我們的憲法基礎核心。」

報導指出，湯偉麟是川普上台後可能經常反對川普施政的23名民主黨籍檢察長之一，從移民、LGBTQ權益、環保政策到墮胎等政策，民主黨檢察長都可能與聯邦政府看法不同。共和黨籍檢察長在拜登政府任內也常擋下政府政策，包括學貸豁免計畫、要求企業強制施打疫苗或病毒檢測規定等。

報導指出，絕大多數法律專家認為，出生公民權受到第14修正案保障，如果川普禁止出生公民權，提出法律挑戰者勝訴機率即高，即使最高法院有川普任命的三位保守派大法官也一樣。

川普第一任執政期間任命的聯邦第五巡迴上訴法院法官何俊宇(James Chiun-Yue Ho)，被看好如果最高法院出現空缺，可望在川普再度執政時獲得任命為大法官。1973年出生於台灣，幼年隨父母移民美國的何俊宇，2006年曾於「綠袋子」(The Green Bag)法律期刊撰文，駁斥無證移民兒女不應取得美國公民資格的說詞。

何俊宇在文中寫道，出生公民權受到第14修正案保障，無證移民兒女受到出生公民權的保護，跟搭乘五月花號(Mayflower)抵達美國乘客後裔代是一樣的。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)也準備對川普取消出生公民權等措施提告。美國民權聯盟法律主任王德棻(Cecillia Wang)說，把移民描述為侵略(invasion)反映白人民主主義者的觀點，提出的說詞並沒有事實基礎。她說，以侵略做為取消出生公民權的理由，在法院站不住腳。

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