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卡特逝世 習近平向拜登致唁電：深感痛惜

特派記者廖士鋒／北京即時報導
圖為2011年11月8日時任大陸國家副主席習近平（左二）與卡特（左一）出席在北京人民大會堂舉行的「紀念中美乒乓外交40周年」大會，並於會前在兩個碩大的乒乓球拍上簽名。（中新社資料照）
圖為2011年11月8日時任大陸國家副主席習近平（左二）與卡特（左一）出席在北京人民大會堂舉行的「紀念中美乒乓外交40周年」大會，並於會前在兩個碩大的乒乓球拍上簽名。（中新社資料照）

任內與中華民國斷交的美國前總統卡特（Jimmy Carter）29日逝世，大陸國家主席習近平30日向美國總統拜登（Joe Biden）致唁電強調「對他的去世深感痛惜」，習近平也表示，「中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康穩定可持續的正確軌道向前發展」。

據央視新聞聯播30日晚間消息，習近平當天就卡特逝世向拜登致唁電。習近平「代表中國政府和中國人民，並以個人的名義對卡特前總統逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問」。

消息指，習近平表示，吉米．卡特前總統「是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，我對他的去世深感痛惜」。

習近平隨後強調，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康穩定可持續的正確軌道向前發展」。

公開資料顯示，習近平2007年當選中共政治局常委後，曾數次會見卡特，2012年12月13日，剛當選為中共中央總書記的習近平在中南海會見卡特時強調，「新形勢下，中美雙方要不畏艱難，勇於創新，積累正能量，努力建設相互尊重、互利共贏的合作伙伴關系，開創中美構建新型大國關係新局面」。

習近平2007年12月以中共政治局常委兼中央書記處書記身分，於北京會見卡特時則曾強調，「台灣問題事關中國領土和主權完整，希望美方與中方一道，堅決反對、有效制止陳水扁推進『入聯公投』等『台獨』分裂活動，共同維護台海和平穩定和中美共同利益」。

值得一提的是，這是一年多來第二位推動美國與中共建交的美國政要去世。此前在去年11月29日，前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger，陸譯基辛格）去世，當時習近平也就此向拜登致唁電。據新華社，習近平當時在唁電中表示，季辛吉博士「是世界著名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友」，「半個世紀前，他以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化作出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界」。

習近平當時讚譽季辛吉稱「季辛吉的名字將永遠和中美關係聯繫在一起。季辛吉博士將永遠被中國人民銘記和懷念」。他並表示，「中方願同美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻」。

習近平 季辛吉 中共

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