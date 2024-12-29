任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

美國華盛頓郵報29日報導指出，美國前總統卡特 （Jimmy Carter）於喬治亞州 平原鎮（Plains）的家中過世，享壽100歲。

華盛頓郵報（The Washington Post）29日透過卡特兒子詹姆斯‧卡特（James Carter）證實父親卡特在家中過世，但沒有說明死因。

卡特2015年被診斷出癌症，去年2月開始在喬治華盛頓老家開始接受安寧療護（hospice care），當時家人與親友評估恐時日不多，但卡特仍在今年10月1日慶祝百歲生日，成為美國歷史上第一位人瑞總統，也創下美國總統最長壽紀錄。

卡特家屬今年9月表示，卡特住在喬州平原鎮的簡樸牧場式平房，雖然身體虛弱，行動不便，卻沒有放棄，還與兒孫說想要達成人生新目標：不是慶生，而是想投票給副總統賀錦麗；卡特在今年10月16日「透過郵寄投下選票」。

家屬也指出，卡特夫人羅莎琳‧卡特（Rosalynn Carter），去年11月以96歲高齡去世，對卡特帶來打擊。

卡特與夫人結婚77年，是歷屆總統婚姻中時間最長的；卡特最後一次公開露面即是出席夫人的葬禮。

卡特於1976年當選美國第39任總統，由於家鄉盛產花生，競選時期又經常強調家中世代務農，有「花生總統」的外號。

卡特任內的外交局勢動盪，美國就是在其任內與中華民國斷交，同時與中華人民共和國建交；此外，卡特任內也爆發伊朗人質危機，美國駐伊朗大使館遭到占領，數十名美國外交官和平民遭到扣留，直到卡特卸任當日才獲釋放，被認為是卡特敗選的原因之一。

卡特1980年競選連任失敗，慘敗給共和黨對手雷根（Ronald Reagan），他又回到1962年首次當選為州參議員時所居住的房子。

卡特於2002年榮獲諾貝爾和平獎，表彰他多年來為國際衝突尋找和平解方的努力。