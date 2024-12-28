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川普表達願溝通 屬意蔡奇 但中方不願脫離既定管道

中央社紐約28日專電
川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇(圖)直接溝通，無須再經由正式外交管道。（中新社資料照）
川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇(圖)直接溝通，無須再經由正式外交管道。（中新社資料照）

華爾街日報」報導，中國官員曾多次試圖接觸川普核心團隊未果。川普方面已表達與中國國家主席習近平核心官員直接溝通的意願，無須經過正式外交管道，但中方認為這將脫離既有溝通模式，北京目前無法接受。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，拜登（Joe Biden）政府的財政官員在過去1年半裡，平均每2個月可與對口的中國官員碰面。拜登與川普（Donald Trump）都對中國態度強硬，但他們與北京互動的策略大不相同，川普團隊是否繼續會維持美中溝通管道，仍是未知數。

川普2017年初首次就任總統前，美中有超過90個官方正式溝通管道，不過川普本人與團隊對這些管道興趣不高，認為中方只動口但未見行動，在美國勞工與經濟相關政策上，僅見極少有意義的改變。川普首個任期結束前，這些管道已近乎歸零。

拜登政府期間，希望調整因兩國地緣政治對立與疫情而受阻的關係，因此在經濟、金融、安全與氣候變遷等事務上，恢復約20多個高階官員對話管道。

華爾街日報報導，川普新政府上任前，中國官員曾多次試圖接觸川普核心團隊人員未果。由於北京與川普核心團隊未能直接溝通，中方領導層還在了解，川普2.0是有意透過關稅與中國協商經貿，還是打算儘速與中國經濟脫鉤。

關於如何與華盛頓打交道，北京較不願意在規矩外行事，長期傾向依據已建立的協議，以儘量減低領導層面臨的政治風險。

川普近期打破慣例，公開邀請習近平出席就職典禮，中方沒有參加的計畫，但某些政治觀察者認為，接受邀請有助緩解兩國緊張關係。

一名熟悉美中事務人士指出，川普團隊已向中方表達，願意與習近平身邊高階官員，如中共中央政治局常委蔡奇直接溝通，無須再經由正式外交管道。但如此將脫離兩國已建立的溝通模式，北京目前無法接受。

這位不具名人士說：「你不知道中國怎麼運作的嗎？」

曾與中方7度會談的美國財政部次長夏包（Jay Shambaugh）表示，透過官方對話可就美方關注議題向北京施壓，如中國產能過剩，提高鋼鐵製品與電動車關稅及其他傾銷世界的產品等，美中對話不代表美方不會採取防禦行動。

不少雙方政治分析人士不認為川普會「拜規川隨」。

歐亞集團（Eurasia）創始人布瑞莫（Ian Bremmer）近期向諮詢客戶指出，很難想像當前的美中經濟對話將會持續。

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