加拿大財長外長赴川普宅第 會美國準商務與內政部長

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。（歐新社）

加拿大 財政與外交兩部長27日在美國總統當選人川普 的佛州住所海湖俱樂部，與川普準備提名的商務部長和內政部長人選會晤。川普揚言對加拿大加徵關稅，渥太華設法化解威脅。

法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）和新任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在海湖俱樂部（Mar-a-Lago），與將主導美國關稅及貿易施政的川普內定商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及美國準內政部長柏根（Doug Burgum）會晤。

勒布朗的發言人柯莫（Jean-Sebastien Comeau）證實這場會面的與會者，並形容會談「正面且成效卓著」。

柯莫透過聲明表示，勒布朗與趙美蘭在會中「概述加拿大的邊境 計畫措施，並重申（與美方）皆致力於加強邊界安全及對付芬太尼所造成的傷害，以維護加拿大和美國民眾性命」。

加拿大草擬的邊境計畫是渥太華因應川普（Donald Trump）的諸多關切事項所採取的回應之一，估計將耗資10億加元（約6.9億美元）。

柯莫還說，盧特尼克和柏根「同意將資訊傳達給川普總統」。

加拿大的出口逾75%銷往美國，且將近200萬加拿大人的就業仰賴美加貿易。

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