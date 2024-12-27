拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

某些保守派倡議人士批評H-1B工作簽證 ，即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)26日在社群網站X發文指出，科技公司喜歡聘用外國出生工程師而不喜歡土生主長美國工程師的原因在於，美國文化「對平庸的重視勝過優秀」(mediocrity over excellence)，對科技產業造成衝擊。他指出，美國人要面對真相，為「困難的問題找到困難的答案」。

39歲的拉馬斯瓦米出生於俄亥俄州 辛辛那提，大學畢業於哈佛大學(Harvard University)，擁有耶魯大學 (Yale University)法律博士(JD)，父母都來自印度。

拉馬斯瓦米發文寫道，美國文化對於舞會女王的稱頌超過奧數比賽冠軍，對體育好手的讚美勝過畢業生代表(valedictorian)，「這樣是無法產生最棒工程師的」。

他舉出幾個電視影集熱門角色指出，美國文化喜歡吹捧「淘小子看世界」(Boy Meets World)裡的「柯瑞」(Cory)，尊崇「救命下課鈴」(Saved by the Bell)裡的「柴克」(Zach)與史萊特(Slater)多於「史瑞契」(Screech)，喜愛「凡人瑣事」(Family Matters)的「史特方」(Stefan)而不是「厄克爾」(Steve Urkel)，如此文化也無法產生頂尖工程師。

拉馬斯瓦米指出，認識某些移民來美國的家長，嚴格限制兒女收看這些熱門影集，原因就是這類電視節目「鼓吹平庸」。他指出，這些家長遭到絕大多數美國普通家長的異樣眼光，但孩子如果在追求普通的環境下成長，「到頭來只會有普通的成就」。

他指出，在競爭極度激烈的全球科技人才市場，平凡絕對是不夠的，「但我們卻假裝平凡是沒問題的，中國肯定會聽命於我們」。

他寫道：「這是我們的史普尼克(Sputnik)時刻，我們曾經從沉睡裡驚醒，我們可以再次做到。」

1957年，蘇聯發射人類第一顆人造衛星「史普尼克1號」(Sputnik 1)進入運行軌道，導致美國因此遭到窺視，當時艾森豪政府被輿論罵翻，直指政府放任美國技術發展落後蘇聯，艾森豪後來為軍方加強投資，並且擴大科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四項領域教育。

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