我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

記者顏伶如／即時報導
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

某些保守派倡議人士批評H-1B工作簽證，即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)26日在社群網站X發文指出，科技公司喜歡聘用外國出生工程師而不喜歡土生主長美國工程師的原因在於，美國文化「對平庸的重視勝過優秀」(mediocrity over excellence)，對科技產業造成衝擊。他指出，美國人要面對真相，為「困難的問題找到困難的答案」。

39歲的拉馬斯瓦米出生於俄亥俄州辛辛那提，大學畢業於哈佛大學(Harvard University)，擁有耶魯大學(Yale University)法律博士(JD)，父母都來自印度。

拉馬斯瓦米發文寫道，美國文化對於舞會女王的稱頌超過奧數比賽冠軍，對體育好手的讚美勝過畢業生代表(valedictorian)，「這樣是無法產生最棒工程師的」。

他舉出幾個電視影集熱門角色指出，美國文化喜歡吹捧「淘小子看世界」(Boy Meets World)裡的「柯瑞」(Cory)，尊崇「救命下課鈴」(Saved by the Bell)裡的「柴克」(Zach)與史萊特(Slater)多於「史瑞契」(Screech)，喜愛「凡人瑣事」(Family Matters)的「史特方」(Stefan)而不是「厄克爾」(Steve Urkel)，如此文化也無法產生頂尖工程師。

拉馬斯瓦米指出，認識某些移民來美國的家長，嚴格限制兒女收看這些熱門影集，原因就是這類電視節目「鼓吹平庸」。他指出，這些家長遭到絕大多數美國普通家長的異樣眼光，但孩子如果在追求普通的環境下成長，「到頭來只會有普通的成就」。

他指出，在競爭極度激烈的全球科技人才市場，平凡絕對是不夠的，「但我們卻假裝平凡是沒問題的，中國肯定會聽命於我們」。

他寫道：「這是我們的史普尼克(Sputnik)時刻，我們曾經從沉睡裡驚醒，我們可以再次做到。」

1957年，蘇聯發射人類第一顆人造衛星「史普尼克1號」(Sputnik 1)進入運行軌道，導致美國因此遭到窺視，當時艾森豪政府被輿論罵翻，直指政府放任美國技術發展落後蘇聯，艾森豪後來為軍方加強投資，並且擴大科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四項領域教育。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

俄亥俄州 工作簽證 耶魯大學

上一則

紐時：北卡州長庫伯元旦將屆滿卸任 民主黨寄望2028

下一則

川普向最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

延伸閱讀

MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家
川普將上任 中領館籲留學生離美要三思 「減少不必要旅行」

川普將上任 中領館籲留學生離美要三思 「減少不必要旅行」
傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民

傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民
美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

美制裁香港官員延5年 港府嗤之以鼻：只會損己利益

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥