MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

H-1B工作簽證引發爭議，圖為求職者在波士頓一場就業博覽會找工。(美聯社)

華盛頓郵報27日報導，川普 核心基本盤極右派支持者為了技術人才的H-1B工作簽證 ，槓上與科技富豪馬斯克 (Elon Musk)等挺川矽谷企業家，「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營在馬斯克擁有的社群網站X唇槍舌劍，彷彿爆發「內戰」(Civil War)；國家主義者是川普支持群眾的重要基礎，如今卻因為工作簽證跟同樣支持川普的科技界高層主管產生嫌隙，聖誕節期間在社群網站吵翻天。

極右派極端主義者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)23日在X平台發文，點名批評獲得川普任命為白宮人工智慧(AI)資深政策顧問的克里希南(Sriram Krishnan)。盧默指出，印度出生的克里希南曾經支持取消H-1B簽證名額上限，顯然與川普主張的移民政策背道而馳。

曾在共和黨總統初選挑戰川普的前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)26日在X平台發文響應盧默。海理寫道：「美國勞工與美國文化並沒有任何不對。我們應應投資在美國人身上，以美國人優先，不是外籍員工。」

報導指出，對於H-1B簽證看法分歧，導致川普支持者與挺川企業家之間關係緊張，包括將共同掌理政府效率部(DOGE)的馬斯克及拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，還有獲川普任命為白宮AI與加密貨幣沙皇的塞克斯(David Sacks)。

盧默發文出現歧視用語，描述印度人是「來自第三世界的侵略者」(third world invaders)且智商低。

馬斯克是南非人，曾經持有美國H-1B工作簽證。馬斯克創辦電動車公司特斯拉(Tesla)透過H-1B簽證計畫聘用數以千計外籍勞工，吸引優秀工程人才，讓特斯拉持續保持全球競爭力。

馬斯克25日在X平台發文寫道：「超級優秀的工程師而且超級認真努力，在美國真的非常少。」他指出：「如果你想要手下團隊贏得冠軍，當然要從四面八方招聘頂尖人才。」

美國創新基金會(Foundation for American Innovation)資深經濟學家哈蒙德(Samuel Hammond)說：「這是未來可能出現衝擊的跡象。這就像比賽之前的暖場(pregame)。」

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