CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易西安納購地」

路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

有線電視新聞網(CNN)23日分析，總統當選人川普 主張買下格陵蘭 ，揚言取回巴拿馬運河控制權，並稱加拿大可以當美國的「第51州」，擴張美國版圖的計畫若是玩真的，規模直逼1803年「路易西安納購地」(Louisiana Purchase)或1867年向俄羅購買阿拉斯加。

報導指出，川普發言到底是認真的政策提案，或是為吸引媒體注意、動員基本盤的誇大說詞，兩者之間經常沒有明確界線；有些時候，帶有挑釁意味的發言，顯然是意圖達成交易的起手式。

以收回巴拿馬運河控制權為例，川普周末期間的發言，目的在於警告巴拿馬應該降低對美國船隻通過巴拿馬運河的收費。

CNN分析，川普競選期間強調美國不應該插手外國事務，近來發言卻透過美國應擴大海外版圖，理念呼應19世紀的美國天命論(Manifest Destiny)，也就是美國被上帝賦予擴張至橫跨北美洲大陸的天命信念。

川普22日晚間說，為了國家安全與世界自由，美國「絕對必要」擁有格陵蘭(Greenland)。川普也說，巴拿馬運河(Panama Canal)是「重要的國家資產」，但由美國掌控已經是數十年前的事，談話基調符合川普主張的「美國第一」(America First)政策。

周末期間，川普在亞利桑納州演說中表示，打算把毒品黑幫列為外國恐怖主義組織，如此區分等於預告美國可以對墨西哥 出動軍隊。過去川普也曾表示，可以對製造芬太尼(fentany)的實驗室丟炸彈，派遣特種部隊捕捉犯罪集團首腦，但提議行動卻將侵犯墨西哥主權，破壞美國與最大貿易夥伴墨西哥之間的關係。

接近川普人士與川普政權交接小組成員都不清楚為何川普突然對巴拿馬運河感興趣，這個話題在競選期間不曾出現。一名幕僚說，不管是認識多年的老友或剛碰到的新朋友，川普經常把從身邊人士聽到的意見升高層級拿來討論。另一名幕僚則說，美國企業在巴拿馬受到待遇如何的討論，可能讓川普感到心有戚戚焉，因為貿易是川普最關切的項目，若能逼迫巴拿馬調降對美國船隻收取的費用，將能緩和川普上台後加徵關稅引發成本提高的衝擊。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員吉梅尼茲(Carlos Gimenez)23日接受福斯商業新聞網(Fox Business)訪問時說，雖然川普發言有時候頗為誇張，「但我總是認真看待」。吉梅尼茲表示，川普對巴拿馬的放話威脅是有道理的。