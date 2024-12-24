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保守派團體發函民主黨官員：不配合聯邦移民執法將挨告

記者顏伶如／即時報導
「美國第一法律基金會」主席米勒。(美聯社)
「美國第一法律基金會」主席米勒。(美聯社)

保守派非營利法律團體「美國第一法律基金會」(America First Legal Foundation)發函給表明願意庇護無證移民的249名民主黨籍地方政府官員指出，如果不配合或抗拒移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)執行川普新政府的大規模遣返行動，就等著挨告。

「美國第一法律基金會」主席米勒(Stephen Miller)是川普第一任執政期間多項移民限縮政策的重要推手，將在川普政府2.0擔任負責政策事務的白宮副幕僚長。

川普競選期間曾說，當選之後上台首日將展開美國史上規模最大的無證移民遣返行動。不過，亞利桑納州、科羅拉多州、加州、麻州等地民主黨籍地方官員則公開表示，屆時並不會配合聯邦政府的無證移民掃蕩。

獲得川普任命將擔任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的移民和海關執法局前任局長霍曼(Tom Homan)說，倘若阻撓無證客遣返行動，恐將面臨法律後果。

「美國第一法律基金會」23日發函給249名民主黨籍地方政府官員表示，聯邦政府對於移民事務擁有最終管轄權，聯邦法律禁止州政府、地方政府妨礙國土安全部取得移民資料，藏匿、收留或庇護非法移民將構成聯邦犯罪。信中寫道，地方政府恐將因為庇護政策面臨法律究責，非法移民殺害的受害者家屬可能提告索賠。

信中寫道：「我們查出你們的轄區屬於庇護轄區(sanctuary jurisdiction)，有觸犯聯邦法律之嫌。」信中指出，轄區政府官員甘冒風險庇護不法份子，將面臨刑事、民事法律責任。

「美國第一法律基金會」也已向司法部暴力侵害婦女辦公室(Office of Violence Against Women，OVW)陳情，要求提供全國各地遭控對婦女與兒童家暴、謀殺、虐待等罪犯的公民身分及國籍資料。

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