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起初以為共和黨政治作秀 紐約為安置無證客2年花60億

記者顏伶如／即時報導
圖為用於無證客登記及安置的曼哈頓羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)
圖為用於無證客登記及安置的曼哈頓羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

紐約時報23日報導，德州州長最初出動巴士把無證客載到曼哈頓時，以庇護城市自居的紐約市欣然接受，以為只是共和黨一招政治作秀，結果從2022年以來累計22萬5000名無證移民陸續前來，紐約市光是安置問題就花了60億元。

來自150個國家、使用110種語言的無證移民，過去兩年來紛紛在紐約找到棲身之所，紐約市的無證客緊急安置系統逐漸成為全國規模最大，受到疫情衝擊而閒置的數百間辦公室、旅館，搖身一變做為無證客收容中心，球場、倉儲也變成委內瑞拉、秘魯、摩洛哥或蘇丹無證客的暫住營地。

報導指出，大批無證客抵達讓美國政治產生變化，紐約成了全國輿論對無證客不滿的聚焦核心，前總統川普則憑藉著這股聲勢在2024年大選勝出；川普在紐約得票數增加，民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)重新思考承諾為每名無證客找到床位的接納政策。

每當有新成立的無證客收容中心啟用時，社區居民經常走上街頭抗議，無證客人滿為患的危機成為紐約市負擔，但在外人難以一窺真相的收容中心內部，無證移民家庭則過著日常生活。

紐約時報記者從今年2月起獲准進入無證移民收容中心拍攝，記錄無證移民家庭的生活狀況。報導指出，許多無證客對紐約市願意提供棲身之處充滿感激，即使只是一張簡單的折疊床及一張小桌，但對接下來何去何從則感到茫然。

報導指出，座落於布魯克林(Brooklyn)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)舊跑道上的帳篷城(Tent City)住著大約500個無證移民家庭，住在這裡的無證客絕大多數講西班牙語，但少數家庭則說中文。來自福建省的三歲女童居住房間牆上貼著彩色的愛心造型剪紙，顯得格外不同。父母為女兒的行軍床放上床墊、用床單搭成頂篷，房裡有著許多購於中國城的零食點心。

女童的33歲父親黃吉亮(Huang Jiliang，音譯)說，因為信仰基督教而在家鄉受到宗教迫害，去年10月逃離中國，今年1月從美墨邊境進入美國。

報導指出，女童一家與採訪過程中的厄瓜多無證客家庭不同，僅收容中心停留半年就在今年7月離開，到法拉盛自行租屋。黃吉亮找到冷氣安裝工的工作，妻子留在家裡帶孩子，也在當地找到教會。

無證客 紐約市 移民

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