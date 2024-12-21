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拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

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拜登簽署開支法案 化解聯邦政府關門危機

中央社華盛頓21日綜合外電報導
拜登總統。(歐新社)
拜登總統。(歐新社)

美國白宮表示，拜登總統今天已簽署國會稍早通過的政府開支法案，避免聯邦政府在聖誕假期間陷入局部停擺窘境。

由於美國總統當選人川普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）本月18日齊聲反對兩大黨原本協商出的臨時開支法案，共和黨19日推出新版法案，但交付聯邦眾議院表決未過關，導致聯邦政府面臨關門危機。

不過，美國國會趕在繁忙的聖誕節旅行旺季開始前最後一刻猛然加速行動，今天凌晨通過政府開支法案，然後呈交白宮由拜登（Joe Biden）簽署成法。

共和黨掌控的聯邦眾議院稍早批准法案後，送交民主黨掌控的聯邦參議院表決。參院隨即在原支出法案午夜到期過後38分鐘，以85票對11票通過新的支出法案，繼續提供政府經費。

根據法案，美國聯邦政府撥款期限將延長至明年3月14日，包括為受災各州提供1000億美元及為農民提供100億美元補助，並延續將於年底到期的農場和糧食援助計畫。但法案未應川普的要求提高債務上限。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「兩黨合作的做法最終勝出，這是好消息。…這對美國和美國人來說是好的結果。」

聯邦政府 拜登 白宮

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