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川普言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

記者顏伶如／即時報導
億萬富豪馬斯克19日凌晨4時15分開始連續推文超過150則，反對國會兩黨的政府開支法案協議，這一協議至傍晚即告陣亡，凸顯馬斯克未來在川普政府的影響力超乎預期。(路透)
億萬富豪馬斯克19日凌晨4時15分開始連續推文超過150則，反對國會兩黨的政府開支法案協議，這一協議至傍晚即告陣亡，凸顯馬斯克未來在川普政府的影響力超乎預期。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日領頭攻擊共和黨眾院議長強生(Mike Johnson)提出的，並與民主黨達成協議的政府臨時開支法案，總統當選人川普顯得對馬斯克言聽計從，致預算案受挫，恐讓聯邦政府機關在聖誕節期間關門。新聞周刊(Newsweek)報導，民主黨陣營及某些前任共和黨國會議員稱呼馬斯克是「馬斯克總統」及「影子總統」，川普政權交接小組則強調，川普才是共和黨的真正領袖。

強生提出的臨時開支法案讓聯邦政府有預算可以運用，直到川普上台。法案中為受到天災打擊的美國民眾提供將近1000億元的聯邦援助、對農民提供經濟補貼、承諾重建巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，散布私密影像的「色情報復」(revenge porn)則構成犯罪。

然而，川普與馬斯克強烈反對臨時開支法案，強生可能被迫刪減1000億元援助。馬斯克在社群網站X的連續發文中寫道：「讓政府關門絕對比通過糟糕的法案更好。」

佛蒙特州民主黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在X平台發文寫道：「美國國會本周同意為政府提供預算。自川普當選以來財富增加2000億元的馬斯克卻反對。共和黨員是感激美國人民？還是感激馬斯克總統？」

前任共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「馬斯克總統今天早上講得很清楚，他有豐富的政府經驗，基本上變得如此富有就是靠聯邦政府，但他不希望共和黨通過法案。看起來他的論點獲得副總統川普支持。」

民主黨籍華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)在X平台發文寫道：「誰在當家很明顯，顯然不是總統當選人川普。」她寫道：「影子總統馬斯克策動共和黨員反對，成功封殺法案，川普則決定遵從馬斯克領導。」

但川普交接小組發言人李威特(Karoline Leavitt)反駁說，川普對「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)表達立場之後，共和黨國會議員馬上響應川普論點，「川普就是共和黨領袖」。

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