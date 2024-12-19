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川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

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川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

記者顏伶如／即時報導
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

總統當選人川普19日早晨接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，共和黨眾院議長強生(Mike Johnson)如果果決行動、對政府開支法案採取強硬立場，「就可以輕輕鬆鬆繼續當議長」。川普受訪時表示，如果任何人支持沒有處理舉債上限的法案，未來在初選當中將遭受挑戰以及唾棄。

川普表示，強生如果拿出果決行動，對政府開支法案採取強硬立場，排除「民主黨涉下的所有圈套」，在下屆國會「就可以輕輕鬆鬆繼續當議長」。

他說，如果任何人支持沒有處理舉債上限的法案，未來在初選當中將遭受挑戰以及唾棄。川普形容舉債上限是「民主黨的流沙」(Democrat quicksand)。

副總統范斯(JD Vance)18日晚間與強生討論約一小時後對媒體說，某些問題可望獲得解決，但還要持續努力。

共和黨內部意見分歧之下，如何讓聯邦政府預算案即時過關、避開政府部門關門危機，成為強生能否續任議長的重大考驗。眾院議長投票將於2025年1月3日舉行。

強生推出1547頁的臨時開支法案18日遭到共和黨國會議員強力反對，如果20日期限仍未解決預算問題，聯邦政府某些機關21日便將關門。

福斯數位新聞報導，多名共和黨眾議員匿名受訪時說，強生在1月初將面臨想要爭取議長的其他競爭者。

消息人士說，共和黨高層屬意的議長人選是目前眾院共和黨團第三號人物、黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)。共和黨佛羅里達州州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)以及眾院司法委員會主席、共和黨俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)等，則被點名有可能取代強生。

影片來源：YouTube@Fox News

共和黨 眾院 川普

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