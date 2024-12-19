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預期將被起訴 紐約市長前首席顧問自首

紐時分析：中國介入美國地方政治的4個原因

記者顏伶如／即時報導
圖為中國駐美大使謝鋒（後左三）與加州州長紐森（後左二）在加州聖地牙哥動物園參加熊貓嶺開園儀式。（新華社）
圖為中國駐美大使謝鋒（後左三）與加州州長紐森（後左二）在加州聖地牙哥動物園參加熊貓嶺開園儀式。（新華社）

紐約時報19日報導，美國情報單位已對中國設法介入州政府、地方政府提出警告；中國展開國家層級的間諜活動經常是大新聞，例如駭客事件、竊取貿易機密，但情報官員與檢方則說，中國外交官與相關中間人越來越常透過各種好處，企圖達到影響地方政府政策的目的，包括招待旅遊、熊貓交流，甚至鹽水鴨。

中國介入美國地方政治的四個原因：

接觸到全國層級政治領袖的機會越來越少

美國國會議員以往經常訪問中國，但如今幾乎已全面停止。在美國國內許多地區，中國是極不受歡迎的話題，國會議員訪問中國恐怕要付出政治代價。某些國會議員甚至認為，若跟與北京關係密切的人走得太近可能會有風險。

民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)遭到媒體爆料一名疑似中國間諜幫忙為2014年選舉募款之後，遭到長達兩年的道德操守調查，調查人員結案時並未起訴。

對於北京來說，地方層級的政治領袖是僅次於全國層級政治領袖的目標。

地方政治人物比較沒有戒心

國會議員出國訪問之前會先聽取中央情報局(CIA)簡報，地方政治人物通常沒有如此待遇。面臨安全威脅時，地方官員受到保護也相對較少。

「視野諮詢」(Horizon Advisory)共同創辦人布魯耶(Emily de La Bruyère)說，地方官員的第一考量通常不是國家安全，而是發展正向合作與經濟關係。

舊金山市長布里德(London Breed)為例，為了爭取熊貓交流前往中國訪問，市長辦公室說布里德出訪目的在於振興舊金山經濟。不過，訪問行程卻是由美國情報單位認定企圖「惡意影響」(malignly influence)的親中組織規畫。

今天的市長可能是明天的聯邦參議員

報導指出，中國培養長期關係的策略頗有成果。2017年至2020年間出任川普政府駐中國大使的布蘭斯塔德(Terry Branstad)，與中國國家主席習近平早在1985年就認識。習近平訪問愛阿華州時，布蘭斯塔德是州長。

華府與北京官員相互了解雖有助於降低衝突，但聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)2022年曾說，中國情報探員設法尋找有朝一日能幫北京爭取利益的政治人物。

北京對海外華人非常有興趣

在美國某些地區，透過地方政治人物能夠接觸到華人社群，讓異議人士噤聲。

曾任中情局東亞事務官員、喬治城大學(Georgetown University)資深研究員韋德寧(Dennis Wilder)說，華人人口眾多的紐約、舊金山是兩大目標。他說，中國希望控制這些華人社區，「他們希望確保台灣只有極小的影響力」。

華人 舊金山 間諜

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紐時：北京利用熊貓影響美國地方官員

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