共和黨國會議員提案 協助川普落實避免海外公民雙重課稅

共和黨籍國會議員提出草案，定居海外美國公民將可選擇以居住地點為基準的稅制，海外所得只要在當地繳稅，不必向美國繳稅。圖為共和黨伊利諾州聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)。(路透)

總統當選人川普競選期間曾說，要避免旅居海外的美國人遭到雙重課稅。華爾街 日報(WSJ)18日報導，共和黨 籍國會議員18日將提出草案，希望納入預計2025年通過的稅改法案；如果通過立法，定居海外美國公民 將可選擇以居住地點為基準的稅制，海外所得只要在當地繳稅，不必向美國繳稅。

眾議院歲出入小組委員會(Ways and Means Committee)成員、共和黨伊利諾州聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)17日受訪時說，現行制度的基本面存有不平等，問題被披露之後要讓民眾了解正在設法解決，並有明確的補救辦法。

旅居海外的美國公民仍要繳交個人所得稅的規定可以回溯1860年代。美國採取以公民為基準(citizenship-based)的稅制，住在世界任何地點的美國公民都要報稅，估計人數超過400萬，但全球其他主要國家幾乎都沒有對海外居民的海外所得課稅。

根據現行規定，居住海外的美國人有12萬6500元收入及某些房屋開銷享有豁免，另外還有避免雙重課稅的外國付稅抵稅額(foreign-tax credits，FTC)。不過，這套制度讓較高收入者、投資人以及退休族承受較多繳稅負擔。

拉胡德提案讓住在海外的美國人可以選擇採用以居住地點為基準(residence-based)的稅制，也就是海外收入不必向美國繳稅，只要在當地繳稅即可，但來自美國的收入還是要向美國繳稅。

淨資產(net worth)超過1361萬門檻的高所得民眾如果選擇改採以居住地點為基準的稅制，必須繳交一筆離境稅(departure tax)，離境稅是把所有資產視同出售計算。

根據提案，年滿25歲之後就沒有在美國居住的美國人、2010年3月之後就不住在美國的美國人，可以免繳離境稅。過去5年裡有3年住在海外、一直都有遵守美國稅法規定的美國人，也可以免繳離境稅。

拉胡德草擬提案期間與「海外美國人稅收公平協會」(Tax Fairness for Americans Abroad)合作，但未說明立法通過後的成本估計，從架構理念看來，以居住地點為基準的稅制具有減稅效果，失去的稅收可以靠離境稅以及某些手續費彌補。