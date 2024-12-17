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紐時：拜登擬對中國成熟製程晶片啟動301調查

中央社華盛頓17日綜合外電報導
拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。路透
拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。路透

根據知情人士及紐時檢閱過的政府及產業文件，拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。

紐約時報」（The New York Times）報導，這項調查最終可能導致美國對某些中國晶片和含有這些晶片的產品徵收關稅、實施進口禁令或採取其它行動。

但採取何種措施將由即將上任的川普政府決定。拜登政府可能在未來幾周內啟動調查，但很可能至少需要6個月才能做出結論。

出於國安考量，美國政府已經試圖限制中國獲得最先進半導體產品。但這基本上沒有涉及中國生產的成熟製程晶片。

成熟製程晶片仍對智慧型手機、汽車、洗碗機、冰箱、武器裝備等眾多產品以及美國電信網路至關重要。

隨著中國企業和政府大力投資興建晶圓廠，來生產這些「傳統」或「基礎」晶片，美國官員擔心，中國的生產恐使美國或盟國的晶片工廠倒閉。

這可能會增加美國供應鏈對中國的依賴，而且這些晶片嵌入到美國基礎設施或武器裝備中，恐構成潛在的網路安全威脅。

據報導，拜登政府一直在評估是否根據兩項不同的法律展開貿易調查，一是「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條，主要針對威脅國家安全的行為，由商務部負責。

另一項選擇是「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第301條，適用於「無正當理由」或「不合理」對美國貿易造成負擔的行為，由美國貿易代表署（USTR）負責執行。

數名熟悉計畫的人士透露，拜登政府似乎已決定採取後者。一家總部位於華府的貿易協會在上周寫給成員的信中表示，拜登政府在當周一場會議上決定展開301條款調查，美國貿易代表署下周就可以開始準備啟動。

晶片 拜登 紐約時報

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