紐時：拜登擬對中國成熟製程晶片啟動301調查

拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。路透

根據知情人士及紐時檢閱過的政府及產業文件，拜登 政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查，因為憂心對這些產品日益依賴恐構成國安威脅。

「紐約時報 」（The New York Times）報導，這項調查最終可能導致美國對某些中國晶片 和含有這些晶片的產品徵收關稅、實施進口禁令或採取其它行動。

但採取何種措施將由即將上任的川普政府決定。拜登政府可能在未來幾周內啟動調查，但很可能至少需要6個月才能做出結論。

出於國安考量，美國政府已經試圖限制中國獲得最先進半導體產品。但這基本上沒有涉及中國生產的成熟製程晶片。

成熟製程晶片仍對智慧型手機、汽車、洗碗機、冰箱、武器裝備等眾多產品以及美國電信網路至關重要。

隨著中國企業和政府大力投資興建晶圓廠，來生產這些「傳統」或「基礎」晶片，美國官員擔心，中國的生產恐使美國或盟國的晶片工廠倒閉。

這可能會增加美國供應鏈對中國的依賴，而且這些晶片嵌入到美國基礎設施或武器裝備中，恐構成潛在的網路安全威脅。

據報導，拜登政府一直在評估是否根據兩項不同的法律展開貿易調查，一是「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條，主要針對威脅國家安全的行為，由商務部負責。

另一項選擇是「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第301條，適用於「無正當理由」或「不合理」對美國貿易造成負擔的行為，由美國貿易代表署（USTR）負責執行。

數名熟悉計畫的人士透露，拜登政府似乎已決定採取後者。一家總部位於華府的貿易協會在上周寫給成員的信中表示，拜登政府在當周一場會議上決定展開301條款調查，美國貿易代表署下周就可以開始準備啟動。