民主黨參議員華倫 要求川普為馬斯克訂定利益衝突規範

民主黨參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)要求川普(左)團隊對科技富豪馬斯克(右)訂定清楚且透明的利益衝突規範。(路透)

華盛頓郵報17日報導，民主黨麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫 (Elizabeth Warren)16日致函總統當選人川普 的政權交接小組，要求川普對選舉以來大力相挺、今後將在新政府扮演重要角色的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)訂定清楚且透明的利益衝突規範。

華倫在透過電郵發送的信中寫道，根據聯邦總務署(General Services Administration，GSA)公告原則，川普政權交接小組團隊固定成員必須遵守公務員道德操守規定，避免「實際且明顯的利益衝突」(actual and apparent conflicts of interest)。

根據「彭博億萬富豪指數」(Bloomberg Billionaires Index)排行榜資料，馬斯克身價約4740億元。今年選舉期間，馬斯克花費大約2億5000萬元幫川普助選，被喻為協助川普重返白宮的「頭號好友」(first buddy)。馬斯克針對政府事務對川普提供建議，在削減聯邦支出方面承擔新任務。

報導指出，身為川普顧問的馬斯克是否願意接受公務員操守規範，目前仍不清楚。

華倫在信中指出，任命馬斯克能夠影響數十億元政府契約與落實規定的角色，如果沒有嚴格的利益衝突規範，「將導致我們這輩子目睹的最大規模貪腐出現」。

她說，如同川普政權交接小組的操守計畫所言，政府角色不該是為最富有的美國人謀利，「為了落實這項承諾，對全世界最有錢富豪訂定有力且實際可行的操守規範，是必要的第一步」。

川普交接小組發言人李威特(Karoline Leavitt)並未針對華倫信函要求做出直接回應，但引用川普2016年大選期間給華倫冠上的迪士尼動畫片印第安公主角色「寶嘉安蒂」(Pocahontas)稱呼。李威特說，川普打造了陣容讓人最印象深刻、資歷最豐富的團隊，由發明家、企業家與天才為政府提供建議並出任首長。

李威特在聲明中說：「寶嘉安蒂可以玩弄政治，寄發不痛不癢的信函，但川普團隊會持續遵守最高規格的道德與法律標準，這對社會影響力僅有馬斯克1024分之1的職業政客來說，是很陌生的」。

全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)正針對多起行人意外事件調查馬斯克的電動車品牌特斯拉(Tesla)。對於馬斯克2022年購買社群網站推特(Twitter)可能涉嫌證券詐欺(securities fraud)，證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)日前要求馬斯克和解。馬斯克太空探索科技公司(SpaceX)旗下衛星網路事業星鏈(Starlink)、大腦晶片新創公司Neuralink都有合同與規範爭議遭到聯邦機關調查。

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