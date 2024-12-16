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路透：川普過渡團隊擬取消拜登電動車政策 加強圍堵中國產品

編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉停在充電站前充電。歐新社
特斯拉停在充電站前充電。歐新社

據路透看到的一份文件，美國總統當選人川普的交接團隊建議進行全面改革，取消拜登政府任內對電動車和充電站的支持，並強化對中國大陸汽車、零組件和電池材料進口的圍堵措施。該團隊還建議對全球所有電池材料徵收關稅，再逐一與盟友商談豁免。

許多提案目標似乎是鼓勵在美國國內進行電池生產，主要是出於國防相關的利益考量。

川普的團隊已計畫一上台就要廢除目前美國人購買電動車可以獲得的7500美元稅務減免。雖然這對美國電動車產業造成衝擊，但是大力支持川普、並將再川普政府任職的特斯拉執行長馬斯克認為，取消這項補助對特斯拉的競爭對手打擊更大。

拜登先前推動電動車轉型的計畫中，撥款75億美元補助廣泛興建電動車充電站。路透看到的文件顯示，川普團隊決定立即中止補貼，這75億美元資金所剩下的金額，全數都要拿來鼓勵美國廠商挖掘、精煉製造電池所需的關鍵原料，像是鋰與石墨，確保電池和製造電池的關鍵礦物供給，不受中國影響。

文件指出，雖然電池、礦物和其他電動車零組件「對國防生產至關緊要」，但電動車「和充電站卻並非如此」。

川普過度團隊發言人李維特表示，選民賦予川普履行競選承諾的權力，包括停止政府對汽油車的打擊。李維特在聲明中說，「川普上任後將支持汽車產業，讓汽油車和電動車都有發展空間」。

團隊也提議將拜登政府的碳排放和燃油效率相關規範，改回2019年的標準，這將允許每輛汽車每英里的碳排放量，比現有的2025年規範增加約25%，燃油效率減少15%。

總體而言，這些建議與拜登政府的政策大相逕庭。拜登尋求在鼓勵發展獨立於中國的本土電池供應鏈，與迅速朝電動車轉型之間，取得平衡。

電動車 川普 拜登

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