WSJ：深海已成為無人載具戰場最前線

美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)。美聯社

華爾街 日報(WSJ)16日報導，深海已經成為無人載具戰場最前線，名稱為「幽靈鯊」(Ghost Shark)、「鬼蝠魟」(Manta Ray)的大型水下無人遙控載具，任務除了搜集情報，還能針對來自海洋的新威脅做出反擊。

報導指出，無人機 的出現讓空戰出現革新，如今國防產業則把觸角延伸到水底。新型水下無人載具通常能潛至水平面數千呎底下，連續數日能在無須真人互動的情況下自動操作。

專家指出，這些特點讓新型水下無人載具特別適合在太平洋搜集情報、保護水底基礎建設，並對潛在威脅做出回擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)資深研究員辛西亞‧庫克(Cynthia Cook)說，現在是水下無人載具的發展機會，「潛水艇雖然很棒，卻非常昂貴」。

不過，水下無人載具技術改進並不容易，與深海保持通訊的技術難度超過高空，深海環境經常狀況險惡。

波音 公司研發的超大型水下無人潛航器「殺人鯨」(Orca)，預計2025年底交貨給美國海軍。長達85呎的「殺人鯨」潛航器能在僅靠極為有限的人為操作之下航行將近7500哩。

美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)今年稍早在一場研討會上表示，機器人與自動控制系統的研發，是美國海軍為可能與中國發生戰爭而預做準備的優先項目之一。她說：「無人系統(unmanned systems)擁有龐大潛力，可以讓我們的作戰力量增強數倍。」

貝宜系統(BAE Systems)研發成功的超大型自主水下載具「赫恩號」(Herne)已在英國展開測試，諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)的水下無人載具「鬼蝠魟」則有模仿鬼蝠魟魚的扁平設計，法國、南韓、德國也都在研發新型水下無人載具，烏克蘭正在測試名稱為「馬里奇卡」(Marichka)的水下無人攻擊潛航器。

報導指出，新型水下無人載具科技需要改善之處，包括電池效力能否更持久、感應器能否更靈敏、電子產品能否做得更加小巧，若能突破障礙，日後水下無人載具將可以變得高度自動化、航程更遠且能完成更多任務。