美國防新創公司聚焦台海 創辦人：傳統武器不足威嚇中國

美國國防新創公司Anduril Industries創辦人拉奇(後右)。(美聯社資料照)

全球戰事加劇台海衝突隱憂，美國國防新創公司Anduril Industries創辦人拉奇指出，多項研發以潛在中國入侵行動而設計。他認為傳統武器未必能讓中國恐懼，美國及盟友需要可大量生產且成本效益高的武器系統。

近年，戰爭風險和人工智慧推進美國國防科技崛起，矽谷投資人關注的多家國防新創企業中，與台灣關係密切的Anduril Industries題材吸睛，吸引知名創投「安德立森霍洛維茲公司」（Andreessen Horowitz）、「創辦人基金」（Founders Fund）等機構注資。

今年6月，美國敲定出售台灣彈簧刀300（Switchblade 300）及Altius600M-V等2款攻擊型無人機 ，為拜登（Joe Biden）政府任內第15度對台軍售。Altius 600M-V即為Anduril Industries的主力系列產品之一。中國隨後制裁包含Anduril Industries在內的6家企業。

中國宣布凍結這些公司在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。不過，Anduril Industries的32歲創辦人拉奇（Palmer Luckey）接受彭博（Bloomberg）訪問直言與台灣關係非常緊密，「這種緊密關係其實是Anduril最近被中國共產黨制裁的原因之一。」

拉奇並補充說到，「他們（中國）宣布凍結我們所有在中國的資產，並禁止我們入境。但好笑的是，我們在中國根本沒有任何資產。」

提到提供台灣的武器，拉奇表示，「我認為中國真的非常害怕（這些系統）。他們知道我們系統的實力，他們知道無法干擾，他們同時知道無法駭入系統」。

成長於南加 州長灘（Long Beach）的拉奇，形象鮮明，經常穿著夏威夷襯衫亮相。他從小自學，14歲進入社區大學，後來進入南加州大學 （University of Southern California）。2012年中斷學業，專注創立虛擬實境裝置公司Oculus VR，後來公司被臉書（Facebook）收購。離開臉書後，他返回南加州爾灣（Irvine）創辦Anduril Industries。

Anduril Industries以經典小說「魔戒」亞拉岡（Arathorn）的劍為名，今年估值達到140億美元（約新台幣4488億）。產品包括AI驅動的軟體平台、無人機系統、反無人機系統、邊境監控系統。

根據官方影片，它的新一代的無人機系統Altius 700M，可搭載大型彈頭，具75分鐘滯空時間。無人機發射後，在空中飛行，搜尋目標，最終鎖定一輛裝甲坦克，並以驚人威力將其摧毀。公司表示，這款產品是市面上最致命的戰術滯空彈藥無人機。

拉奇也在彭博The Circuit的節目中談到美中科技實力差距，他認為「美國在許多傳統武器系統上投入了大量資金，但是這些系統並不一定能讓中國感到恐懼」。

他指出，中國軍用造船實力是美國的50至300倍，「這是一個很大的問題」，雖然中國還沒有在所有領域超過美國，但在許多太平洋戰事的關鍵地區，中國占有絕大優勢。

拉奇還表示，Anduril Industries多項研發都是以台海潛在衝突設計，中國相信他們可以拿下台灣，美國不會阻止他們、不願意阻止他們、就算嘗試阻止他們也不會贏。「我們必須改變他們的想法...如果中國最終入侵台灣，我會覺得我們任務真的失敗了。」

Anduril Industries目標是希望透過技術創新，提供美國及盟友低成本高效能的防禦武器。

Anduril Industries的首席策略官布羅斯（Christian Brose）8月則告訴美國媒體Semafor，如果中國的入侵艦隊穿越台灣海峽，迎來的是大量反艦巡弋飛彈、防空飛彈系統、滯空彈藥、以及一群智慧型武器的攻擊，「這將會讓中國有所顧忌」。強調開發更靈活、更智慧的武器系統才是解決之道。

他表示，傳統大型軍事裝備雖然重要但無法解決迫在眉睫的安全威脅，他雖支持建造更多的載人潛艦，也支持建造第六代戰鬥機，「但這無法解決我們2027年的問題」。

美國印太司令部指出，中國堅持達成在2027年之前做好入侵台灣準備的野心。