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川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動

中央社台北15日綜合外電報導
候任總統川普。（路透）
候任總統川普。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）今天刊登專文「從國防到晶片川普讓台灣猜不透」，文中引述觀察家分析，川普下月上任後，台灣肯定須增加國防支出並加強與美互動，以鞏固美方支持。

川普於第一個總統任期期間廣被視為台灣盟友，藉增加軍售和提升外交訪問來加強對台支持。然而，美媒指出，今年大選期間，川普一再要求台灣支付更多「保護費」，並指控台灣「偷走」美國晶片生意。

曾擔任國家安全會議諮詢委員的陳明祺對CNN表示：「我認為大多數人都感到焦慮。」他說：「由於川普難以捉摸，我們無法確定台灣在他的第2任期內會更加安全還是更加危險。」

觀察人士表示，有一點是可以肯定的，那就是台灣未來必須支付更多國防費用，並加強與川普政府的互動，以鞏固美國的支持。

台灣政府對雙邊關係充滿信心，他們說，這從美國兩黨長久以來對台的支持可見一斑。3位台灣高階安全官員告訴CNN，台美之間有明確的溝通管道，無論領導層如何更替，都能討論實質問題，尤其是軍事溝通管道方面。

專家表示，與美關係未來走向，台灣要從三方面取得線索：一是川普外交政策和國防人事任命，二是他在俄烏戰爭的作為，三是他對盟友提出的各項要求。

CNN報導，可以確定的是，川普口頭上對台灣的支持不如拜登。即將卸任的總統拜登曾數度公開表態若中國武力犯台，美軍將出兵協防，白宮官員事後則重申美國對台政策未變。

川普10月接受熱門Podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）訪問時再次提及，台灣「沒有為這項保護付錢。黑幫可是會收保護費的，對吧？」

前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）對CNN表示，川普的言論顯示，台灣應「一如川普第一任總統任期般，大幅提高對美國武器和訓練的支出」。

他說：「美國與台灣的國家安全利益大幅度重疊，但美國不能比台灣自己更想幫助台灣，這就是底線。」

川普也多次指控台灣「偷走」美國的晶片生意，建議對台灣關鍵的晶片出口徵收關稅。這些言論引發台灣擔憂，可能需要加速將更多關鍵半導體供應鏈轉移到美國。CNN報導說，這樣的舉措可能會影響台灣的經濟安全，並摧毀所謂有助於保護台灣免受共軍入侵威脅的「矽盾」（silicon shield）。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈告訴CNN，雖然對台灣晶片出口徵收關稅不會造成巨大影響，但潛在政策轉向有可能會重創該產業。

她說：「如果川普對晶片供應鏈採取行動，包括更嚴格的出口管制，可能會對台灣產生很大影響。」她指的是針對台灣晶片供應商可以出口的國家或企業所加諸的限制。

台積電在聲明中表示，不評論「市場傳聞」，並補充說，台積電「致力於遵守所有適用的規則和法規，包括出口管制。」美國商務部拒絕置評。

分析師表示，隨著川普即將展開第2任期，加強對外聯絡和教育工作將是台灣晶片企業降低風險的關鍵。

川普第一任期的前商務部高階官員告訴CNN：「台灣半導體產業面臨著一大挑戰。」這位官員說，台灣需要思考一下，如何更好地向美方解釋台灣為何是一個值得信賴的夥伴，台灣的科技為何優於中國，而美國又為何可以仰賴台灣。

川普 晶片 拜登

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