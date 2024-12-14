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拜登政府續簽美中科技合作協定 共和黨批掣肘川普

中央社華盛頓13日綜合外電報導
候任總統川普。(美聯社)
候任總統川普。(美聯社)

美國國務院表示，美國與中國今天續簽一項科技合作協定，這次協議加入了「強而有力的國安防護措施」，不過共和黨人反對此舉，認為是否續簽應由即將上任的川普政府決定。

路透報導，這項劃時代的「美中科技合作協定」（U.S.-China Science and Technology Agreement）過去45年來在科學領域促成一系列合作、建立2國機構間交流的框架，並授權美國取用中國在監測地震、天氣和流感等領域的實用數據。

這項協議自1979年首次簽署以來，大約每5年會續簽一次，然而由於美方對中國未能履行智慧財產權條款及數據交換互惠的擔憂加劇，今年並未如期續簽。

就連支持續簽的美國分析人士也認為，考量到中國已成為科學強國，協議需要從根本上進行修改，以保護美國的創新能力。

新協議簽署的時間點，恰巧在總統當選人川普明年1月20日就職前幾週。國務院表示，相較過去簽署的協議，這份新協議的範圍大幅縮小，僅涵蓋基礎研究，不涉及美中之間競爭核心的關鍵或新興技術。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）昨天致函國務卿布林肯（Antony Blinken），要求「立即暫停」協議續簽工作。

穆勒納爾在信中表示：「在本屆政府的最後幾天續簽美中科技合作協定，顯然是試圖對即將上任的政府綁手綁腳，剝奪他們退出該協議或為美國人民談判達成更好協議的機會。」

中國外交部稱這次5年續約是一項「重要措施」。

中國外交部表示：「這不僅將促2國科技進步和經濟與社會發展，也能增進雙方應對全球共同挑戰的能力，增進全世界人民的福祉。」

國務院官員表示，這份協議包含加強研究人員安全和數據互惠的條款，以及一套爭端解決的機制，以應對任何一方違反協議的情況。

儘管如此，這名官員承認，美國仍然對中國阻礙資料流通，及中國在科學工作方面經常「完全缺乏透明度」的紀錄感到擔憂。

國務院 共和黨 川普

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