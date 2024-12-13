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亞馬遜緊跟Meta 向川普就職基金捐款100萬

編譯陳律安／綜合外電
貝佐斯執掌的亞馬遜，對川普就職基金捐款百萬美元。美聯社
貝佐斯執掌的亞馬遜，對川普就職基金捐款百萬美元。美聯社

亞馬遜12日證實，將對川普的就職基金捐款100萬美元，加入Meta的行列，顯示科技業者正試圖與川普打好關係。

在亞馬遜宣布捐款前，臉書與Instagram母公司Meta也同樣對就職基金捐款100萬美元。亞馬遜也會在旗下的Prime Video串流服務轉播川普的就職典禮。

亞馬遜執行董事長、創辦人貝佐斯的商業利益，與聯邦政府多所牽連。其太空公司藍源與美國太空總署（NASA）簽有合約、亞馬遜也是國防、情治等聯邦機構的雲端服務供應商。而在川普的第一個任期中，他曾批評貝佐斯旗下華郵對政府的報導。華郵在本次選戰選擇不背書總統候選人。

貝佐斯在本月稍早的訪問中說，他對川普2.0信心滿滿，「他看起來對降低監管十分有活力，如果我能在這方面幫助他，我將會這麼做」。

川普長期以來抨擊科技巨頭種種的不當行為，其中包括審查保守派媒體。在川普11月勝選後，科技業高層趕忙祝賀川普，試圖緩解在反托辣斯、進行交易、與人工智慧（AI）上所面臨的政治壓力，與川普第一個任期他們多所保留的態度，形成鮮明對比。

另據華爾街日報報導，貝佐斯計劃下周拜訪川普的海湖莊園。Google執行長皮伽、蘋果執行長庫克，也分別在選後對川普表達恭賀之意。皮伽12日與川普在海湖莊園會面，Meta執行長祖克柏也在川普勝選後，於海湖莊園與川普進行餐敘。

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