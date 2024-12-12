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「所有人都活在川普時代」時代雜誌：正見證其巔峰

川普發言人李維特證實 邀習近平出席川普就職典禮

編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普（中）12日在紐約證交所參加敲響開盤鐘活動，表示考慮邀請「某些人」參加就職典禮。川普背後照片是他12日獲時代雜誌選為年度風雲人物的封面。美聯社
美國候任總統川普（中）12日在紐約證交所參加敲響開盤鐘活動，表示考慮邀請「某些人」參加就職典禮。川普背後照片是他12日獲時代雜誌選為年度風雲人物的封面。美聯社

美國CBS新聞引述多名消息人士說法報導，美國候任總統川普已邀請中國國家主席習近平參加2025年1月20日的就職典禮，川普政權交接團隊發言人李維特12日向CBS新聞證實確有此事。

CBS新聞稍早的報導指出，川普在11月初，即大選結果剛出爐後不久，就發出了邀請。身為候任白宮發言人的李維特也在福斯新聞證實了邀請的相關報導，「這是真的，是的」，還說這個例子顯示，川普「與各國領袖開展公開對話，不只與我們的盟友，也與我們的對手和競爭者」。

李維特補充指出，「我們在他的第一個任期就看到這一點。他因此受到很多批評，但這導致全世界的和平。他願意和任何人談話，他永遠把美國利益放在第一位」。至於習近平是否對邀請作出回應，李維特稱「有待確定」。

中國駐美大使館暫未回應。

川普當天在紐約證券交易所參加敲響開盤鐘活動時表示，他一直在「考慮邀請某些人參加就職典禮」，但沒有提及任何人。他說，「有些人說，『哇，這有點冒險，不是嗎』？我說，也許吧。我們拭目以待。我們看看會發生什麼，但我們喜歡冒點小風險」。

川普 習近平 白宮

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