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「所有人都活在川普時代」時代總編：正見證其巔峰

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「所有人都活在川普時代」時代總編：正見證其巔峰

中央社紐約12日綜合外電報導
「時代」雜誌12日宣布，候任總統川普是2024年年度風雲人物。（路透）
「時代」雜誌12日宣布，候任總統川普是2024年年度風雲人物。（路透）

美國總統當選人川普繼2016年之後，今年再度榮膺「時代雜誌」年度風雲人物。報導指出，川普以近乎破紀錄的時間擊敗共和黨對手，已再造美國政治，「我們正在見證他的巔峰」。

時代雜誌（TIME）總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在說明川普何以雀屏中選的長文中指出，自川普2015年開始競選總統以來，或許在改變政治與歷史進程方面，沒有人比他扮演更重要角色。

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川普2016年贏得總統大選時震驚許多人，接著他領導美國度過一段混亂時期，包括疫情頭一年，以及持續一段時間的全國性抗議，最後在2020年以700萬票之差敗選，並引發2021年1月6日暴力襲擊美國國會大廈（U.S. Capitol）事件。賈可布斯說：「投資行家當時打賭，我們已見證川普的終結。」

賈可布斯寫道：「如果那是川普最低潮的時刻，我們今日正在見證他的巔峰。在川普即將展開第2個總統任期前夕，從他最狂熱的支持者到最激烈批評者，我們所有人都活在川普時代（Age of Trump）。」

賈可布斯提到，川普以近乎破紀錄的時間擊敗共和黨對手。他有好幾週主要都是從紐約法庭打選戰，並在那裡被判犯下34項重罪全數有罪。

他在6月與現任總統拜登進行唯一一次辯論會，最終導致拜登退出選戰。16天後，他在造勢集會上遭遇暗殺但倖免於難。

在選舉最後衝刺階段，他超越副總統賀錦麗（Kamala Harris），並拿下全部7個搖擺州，以高人氣勝出。

川普發表勝選談話時告訴支持者：「看看發生了什麼事，這不是很瘋狂嗎？」幾乎連他自己都不敢相信這場勝利。

賈可布斯指出，川普在這個過程中再造美國政治。他擴大基本盤贏得勝利，逮住物價上漲引發的挫折感、搭上全球反現任政府趨勢順勢而為。出口民調顯示，他為共和黨贏得自從前總統福特（Gerald Ford）以來最高比例非裔美國人支持，是自從前總統小布希（George W. Bush）以來吸引最多拉丁裔選民的共和黨提名人。

生育權議題本來應該是民主黨利基，結果不滿生育權受限的郊區女性選民不但沒有遠離他，反而挺他。他成為20年來第一位贏得比民主黨候選人更多普選票的共和黨人。每10個郡當中有9個比2020年大選時更挺川普。

賈可布斯指出：「現在，我們看到國會議員、國際機構和全球領袖再次以他的心血來潮馬首是瞻。『川普世界』中人組成的旋轉木馬重新旋轉。而這一次，我們認為我們知道要期待什麼。」

支持者甚至為他承諾向敵人復仇並且解散政府而歡呼。賈可布斯寫道，幾週後，川普將帶著明確意圖重返橢圓形辦公室：對進口產品徵收關稅、驅逐數百萬人，還威脅媒體、讓小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）負責疫苗的工作、有可能對伊朗開戰。

而他早就告訴我們：「任何事情都有可能發生。」

川普 共和黨 拜登

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