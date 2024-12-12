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參選州長、參議員都失敗 雷克獲川普任命掌理美國之音

記者顏伶如／即時報導
曾代表共和黨角逐亞利桑納州州長、聯邦參議員但都落敗的前任女主播雷克(Kari Lake)，將出任「美國之音」台長。(美聯社)
曾代表共和黨角逐亞利桑納州州長、聯邦參議員但都落敗的前任女主播雷克(Kari Lake)，將出任「美國之音」台長。(美聯社)

總統當選人川普11日晚間在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)宣布，曾代表共和黨角逐亞利桑納州州長、聯邦參議員但都落敗的前任女主播雷克(Kari Lake)，將出任美國之音(Voice of America，VOA)台長。美國之音是聯邦政府經費資助的媒體，服務對象遍布全球各地。

55歲的雷克擔任電視台新聞主播30年，踏入政壇之後成為川普忠實支持者，力挺選舉陰謀論。2022年，雷克參選亞利桑納州州長，敗選之後聲稱勝選結果遭到偷竊。今年大選，雷克獲得川普背書角逐亞州聯邦參議員，但輸給民主黨對手加列戈(Ruben Gallego)。

川普在「真實社群」發文寫道，雷克身為新聞主播的經驗，是獲選為美國之音台長的原因之一。川普表示，雷克將與即將公布的新任美國國際媒體署(US Agency for Global Media)署長密切合作，確保美國自由價值透過公平、正確方式傳播到世界各地，「不像那些假新聞媒體散布的謠言」。

根據國會研究處(Congressional Research Service)資料，美國國際媒體署署長人事必須經由參議院表決通過。根據2020年修改規定，美國之音台長由七名成員的董事會多數決投票產生。

雷克是獲得川普政府2.0啟用的參選失利川普盟友之一。

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，2022年曾在川普背書下成為賓州聯邦參議員共和黨候選人，但輸給民主黨對手費特曼(John Fetterman)。

凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)遞補前任喬治亞州聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson)辭職空缺之後，2020年在特別選舉當中落敗。羅夫勒日前獲川普提名掌理小型企業署(Small Business Administration，SBA)。

川普 參議員 亞利桑納州

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