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民調：55%認同川普處理交接工作表現

編譯徐薏茹／即時報導
最新民調顯示，55%的人認同川普當選後迄今處理總統交接工作的表現。圖為民間銷售的川普紀念撲克牌。(路透)
最新民調顯示，55%的人認同川普當選後迄今處理總統交接工作的表現。圖為民間銷售的川普紀念撲克牌。(路透)

根據SSRS為有線電視新聞網(CNN)進行的民調，54%國人預期川普下個月重返白宮將表現良好，55%的人認同他當選後迄今處理總統交接工作的表現。

新民調顯示，68%國人認為川普將為美國帶來改變，但只有48%認為將變得更好。

這一結果表明，川普贏得了一段與大眾的蜜月期，但民調發現，即使川普的支持度勝過自己先前的過渡時期，對他的正面看法往往不及迎接其他新任總統的程度。

川普勝選後，國民的情緒似乎有所提振，至少有部分是因為大選後政黨輪替時經常出現的黨派情緒變化。

總體而言，大部分的人(61%)仍認為國家的情況糟糕，但只有15%的人認為情況「非常糟糕」，是CNN民調自2018年5月以來最低的比率，此外，38%的人認為國家的情況不錯，是自 2021年12月以來的最高數值。

整體上，對於川普擔任總統的看法與2016年11月大致相同，但對於他會帶來更好變化的期望更高(48%，2016年為43%)。

現在認為川普將帶來更糟變化的民眾占比為20%，2016年為21%，認為不會有變化的人占31%，與八年前的32%相當接近。

這一改變源自傳統上傾向民主黨的群體對川普展示更高期望，46%的女性期待川普帶來積極的改變，比2016年11月多出10個百分點；有色族裔(37%，上升11個百分點)和45歲以下年輕人(44%，上升8個百分點)期待川普帶來更好變化的比率也高於2016年。

然而，國人迎接川普第二任期的情緒反應好壞參半，整體上，表現出正面情緒的人(52%)略高於表現出負面情緒的人(48%)，但表示擔憂的比率(29%)超過表示高興的人(19%)。

在民調詢問的七個不同議題領域和總統行動中，大多數人表示對川普至少有一些信心，對他期望最高的為處理經濟方面，39%表示對他有很大的信心，移民政策為39%，處理俄烏戰爭為37%。

35%對於他為國家提供真正領導力深具信心，30%對他處理外交事務很有信心，29%對於他將負責任地運用總統權力很有信心，僅26%的人表示，對於川普任命最佳官員人選很有信心。

川普 民調

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