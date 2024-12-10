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紐時分析：小甘迺迪若對抗玉米糖漿 恐將衝擊川普選民

記者顏伶如／即時報導
小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)被川普提名為衛生與公共服務部長。(美聯社)
小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)被川普提名為衛生與公共服務部長。(美聯社)

獲總統當選人川普提名出任衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)長期反對玉米糖漿(corn syrup)，直指玉米糖漿毒害美國，導致兒童肥胖，民眾出現慢性疾病。紐約時報10日分析，但對多個支持川普的農業重鎮選區來說，玉米磨坊卻是賴以維生的經濟來源，小甘迺迪上台後的某些健康政策，恐對川普支持者造成衝擊。

向來倡議環保、推動健康飲食的小甘迺迪將掌理衛生部，轄下單位包括食品及藥物管理局(FDA)。川普曾說，環保領域將對小甘迺迪有所節制，至於衛生政策則允許「放手一搏」(go wild)。

報導指出，小甘迺迪反對玉米糖漿、蔬菜油，跟支持川普的農業鄉鎮選民立場截然不同，未來可能爆發衝突。

共和黨愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)上個月曾說，可能要花些時間教育小甘迺迪，「我很樂意這麼做」。愛阿華州是全國規模最大的玉米生產州。

小甘迺迪長期批評農業政策。他曾說，作物工程(crop engineering)讓美國穀物變得更加耐旱、更能抵抗蟲害，卻也因此淪為「營養貧瘠」(nutrient barren)，耕種方式則讓穀物滿布殺蟲劑。

聯邦政府為大豆、玉米、麥子等提供大量補貼，讓農作生產成本大幅降低，包括玉米糖漿在內等副產品價格極為低廉，廠商因此可以用來添加於各種食品當中，例如飲料、熱狗以及麵包加工製品。

小甘迺迪曾在影片談話中說，高果糖玉米糖漿「只是讓你出現肥胖症與糖尿病的配方」。他經常責怪民主黨縱容不健康的穀物生產政策，獲得川普提名後參加福斯新聞網(Fox News)節目接受觀眾提問時說，出任衛生部長第一件事就是讓學童午餐不再有加工食品，並且禁止使用糧食券(food stamps)購買加工食品及含糖飲料。

川普 愛阿華州 紐約時報

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