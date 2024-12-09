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川普將上任 學者：相信經濟力量大於政治干預

記者謝守真／廈門即時報導
中美競爭關係持續擴大，台灣清華大學經濟系教授黃朝熙9日表示，生產供應鏈在去風險化推波助瀾下，經濟解構愈發明顯，儘管川普有新動作，但相信企業家有辦法應對。現在是在再全球化的進程，相信經濟力量大於政治干預。記者謝守真／攝影
中美競爭關係持續擴大，台灣清華大學經濟系教授黃朝熙9日表示，生產供應鏈在去風險化推波助瀾下，經濟解構愈發明顯，儘管川普有新動作，但相信企業家有辦法應對。現在是在再全球化的進程，相信經濟力量大於政治干預。記者謝守真／攝影

中美競爭關係持續擴大，台灣清華大學經濟系教授黃朝熙9日出席「2024兩岸企業家峰會」時表示，生產供應鏈在去風險化推波助瀾下，經濟解構愈發明顯，儘管川普有新動作，但相信企業家有辦法應對，現在是在再全球化的進程，相信經濟力量大於政治干預。

黃朝熙9日在兩岸企業家峰會上發表以「反全球化下全球供應鏈重組：以半導體產業為例」為題的主題演講指出，全球半導體供應鏈的製造基地趨向分散與多元化，美國透過晶片與科學法扶植半導體先進製程在地生產，台積電、三星、英特爾紛紛在美國建廠，生產4奈米以下先進製程晶片。而美國為抑制大陸半導體產業發展，禁止先進製程半導體產品出口至大陸，包括16奈米以下製成生產邏輯晶片，以及一系列設備出口禁令。

他續稱，隨美中貿易戰等地緣政治因素下加工出口廠商外移，大陸廠商對加工出口晶片需求減少，本土需求將成為主要需求來源將依賴本土設計業者，並且由本土晶圓廠生產，美中半導體供應鏈將逐漸脫鉤。

黃朝熙說，半導體製造商被迫選擇其晶片主要滿足的市場，先進製程廠商主要滿足歐美市場，成熟製程則同時滿足歐美和大陸市場，但因大陸成熟製程快速擴張可預見將造成成熟製程晶片產能過剩與削價競爭，而這也會對無力進軍先進製程市場的廠商造成威脅，必須尋求利基市場，嶄新應用與升級轉型。

黃朝熙指出，以產品附加價值計算，中國出口至美國商品總值在貿易戰爆發後仍逐年上升，且許多境外淨生產要素在貿易戰後快速增長，並透過第三國規避新關稅。他強調，生產供應鏈在去風險化推波助瀾下，經濟解構愈發明顯，儘管川普有新動作，但相信企業家有辦法應對，現在是在再全球化的進程，相信經濟力量大於政治干預。

此外，就川普上任後關稅問題，台灣電電公會理事長李詩欽向記者表示，這個議題不只有台灣關注是全球都在關注，現在也希望能夠在許多客戶的協助下盡量協調，以避免關稅造成的衝擊，目前都在協調過程中。「我們的客戶對台灣供應鏈的重視，也持續替我們找到一些解決方案。」儘管關稅可能是個問題，但他認為應該不會造成非常大的影響到台灣供應鏈在整體未來發展的潛力。

李詩欽還說，川普上來後讓兩岸的供應鏈更加疏離或疏遠的可能性是有的，不過因為我們對供應鏈透過關稅造成的衝擊，可能有很多層次的議題都還在調整。台灣長期在資通訊產業的全球供應鏈扮演重要角色，應該有足夠的高度與能量來調整，短期衝擊大概難以避免，但對長期影響，台灣有幾十年年所建立的龐大優勢，許是可有所突破或疏解。

針對兩岸關係，李詩欽稱，實際上以電電工會立場來說，基本上是服務企業為主，所以到今天為止，在大陸很多服務點，當然都是基本上不去過問這些會員企業的營運，但若其遭遇問題，這部分也需要大陸這邊能給予支持、解決。反而是整個經濟情勢及全球化目前遭受一些調整壓力上們這些會員企業都要面對的，很可能電電工會較幫不上忙。

圖為國立清華大學經濟系教授黃朝熙。記者謝守真／攝影
圖為國立清華大學經濟系教授黃朝熙。記者謝守真／攝影
圖為台灣電電公會理事長李詩欽。記者謝守真／攝影
圖為台灣電電公會理事長李詩欽。記者謝守真／攝影
2024「兩岸企業家峰會」年會9日在廈門登場，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業...
2024「兩岸企業家峰會」年會9日在廈門登場，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。記者謝守真／攝影

供應鏈 晶片 關稅

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