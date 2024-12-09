我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權

多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待

WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨

記者顏伶如／即時報導
拜登總統雖然還有幾周才卸任，總統權力卻已提早讓給總統當選人川普，在民主黨內引起抱怨。（美聯社）
拜登總統雖然還有幾周才卸任，總統權力卻已提早讓給總統當選人川普，在民主黨內引起抱怨。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)8日報導，拜登總統雖然還有幾周才卸任，總統權力卻已提早讓給總統當選人川普，在民主黨內引起抱怨。

報導指出，川普雖然就職典禮是1月20日，但周末期間在巴黎與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面，澤倫斯基要求川普上台後持續對烏克蘭提供軍援。

就在同一時間，敘利亞政權迅速垮台，川普則說美國不會介入，「這不是我們的戰爭」。拜登7日沒有公開露面，直到8日才對敘利亞發表評論。烏克蘭與敘利亞情勢發展，讓全球許多國家元首、企業領袖感到緊張。

川普的貿易政策、移民政策已經成為輿論核心，很快將改造政府面貌。但川普距離上台卻還有六周，使得原本對川普大力批評的華府政壇人士甚至白宮官員，此時紛紛選擇讓到一邊。

某些民主黨人士擔心，拜登與黨內高層過去幾年猛批川普威脅民主，卻在政權交接期間出現溝通與政策真空，顯然錯過批評川普將利用新內閣展開政治復仇的機會。

民主黨華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說：「我們不應該跛行，而要快步前進才對。我們要勇於發聲，反對這些提名人選，因為這些人只會帶來災難。」

民主黨進步派的批評更加猛烈。「正義民主黨人」(Justice Democrats)發言人安德拉比(Usamah Andrabi)說，從沒見過民主黨政府有如此狀況的跛鴨(lame ducks)。

川普 民主黨 拜登

上一則

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

延伸閱讀

阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題

阿塞德垮台 聯合國安理會將開會討論敘利亞問題
川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」
WSJ：多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待

WSJ：多名川普閣員推銷產品 營養補充劑業者充滿期待
與敘利亞撇清關係？川普沒提美敘還有不少瓜葛

與敘利亞撇清關係？川普沒提美敘還有不少瓜葛

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎
鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出