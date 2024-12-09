WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨

拜登總統雖然還有幾周才卸任，總統權力卻已提早讓給總統當選人川普，在民主黨內引起抱怨。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)8日報導，拜登 總統雖然還有幾周才卸任，總統權力卻已提早讓給總統當選人川普 ，在民主黨 內引起抱怨。

報導指出，川普雖然就職典禮是1月20日，但周末期間在巴黎與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面，澤倫斯基要求川普上台後持續對烏克蘭提供軍援。

就在同一時間，敘利亞政權迅速垮台，川普則說美國不會介入，「這不是我們的戰爭」。拜登7日沒有公開露面，直到8日才對敘利亞發表評論。烏克蘭與敘利亞情勢發展，讓全球許多國家元首、企業領袖感到緊張。

川普的貿易政策、移民政策已經成為輿論核心，很快將改造政府面貌。但川普距離上台卻還有六周，使得原本對川普大力批評的華府政壇人士甚至白宮官員，此時紛紛選擇讓到一邊。

某些民主黨人士擔心，拜登與黨內高層過去幾年猛批川普威脅民主，卻在政權交接期間出現溝通與政策真空，顯然錯過批評川普將利用新內閣展開政治復仇的機會。

民主黨華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說：「我們不應該跛行，而要快步前進才對。我們要勇於發聲，反對這些提名人選，因為這些人只會帶來災難。」

民主黨進步派的批評更加猛烈。「正義民主黨人」(Justice Democrats)發言人安德拉比(Usamah Andrabi)說，從沒見過民主黨政府有如此狀況的跛鴨(lame ducks)。