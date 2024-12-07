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眾院下周表決年度國防授權案 提30億助電信業棄中國設備

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
美國聯邦眾議院下週將表決年度國防授權法案，其中包括提供美國電信公司30億美元，移除美國無線網絡中由中國華為和中興製造的設備，以因應安全風險。（新華社）
美國聯邦眾議院下週將表決年度國防授權法案，其中包括提供美國電信公司30億美元，移除美國無線網絡中由中國華為和中興製造的設備，以因應安全風險。（新華社）

美國聯邦眾院下周將表決年度國防授權法案，其中包括提供美國電信公司30億美元，移除美國無線網絡中由中國華為和中興製造的設備，以因應安全風險。

路透報導，7日晚公布的這份1800頁國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）包括針對中國的其他條款，像是要求針對中國規避美國國家安全法規的行動提交報告，以及對中國生物技術能力現狀的情報評估。

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）表示，移除不安全的設備估計將花費49.8億美元，但國會先前僅批准19億美元用於「拆除和替換」計畫。

華盛頓積極敦促美國盟友，移除其無線網路中的華為等中國設備。

聯邦傳播委員會主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）上週再次呼籲國會緊急提供額外資金，她說，更換126家營運商網絡設備的計畫面臨30.8億美元缺口，「讓我國國安和依賴網路的農村消費者的網路連接受到影響」。

華為 眾議院

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