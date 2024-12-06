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效率部表態：撙節開支不會削減紅藍卡和社福

編譯陳韻涵／即時報導
獲川普提名共同領導「政府效率部」的印度裔企業家拉馬斯瓦米表示，將不會大幅削減聯邦醫療保險計畫(紅藍卡)和社會安全福利。(美聯社)
獲川普提名共同領導「政府效率部」的印度裔企業家拉馬斯瓦米表示，將不會大幅削減聯邦醫療保險計畫(紅藍卡)和社會安全福利。(美聯社)

總統當選人川普基於撙節聯邦支出目的而創設「政府效率部」(DOGE)，但獲提名共同領導DOGE的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)表示，將不會大幅削減聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)和社會安全福利；專家分析，拉馬斯瓦米這番話與川普支持者的社會福利息息相關，新政府人士不得不面對此一現實。

拉馬斯瓦米在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)上接受新聞媒體Axios訪問時表示，雖然DOGE將在社會安全和聯邦醫療保險計畫內尋找浪費和詐欺缺口，但不太可能大刀闊斧砍預算。

他說：「目前有數千億元的計畫經費落入依法不該獲得款項的人手中。」

拉馬斯瓦米先前接受福斯新聞網「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)訪問時，承諾透過DOGE「大規模削減聯邦政府人力、包商及其他項政府收取過高費用的對象」，「某些機構將被根除」。

他說：「人們會訝異我們的行動速度。」

社會安全和聯邦醫療保險已面臨資金危機，若不改變，至2030年代中期，福利資金可能耗盡。

馬汀田納西大學(University of Tennessee at Martin)財經講師畢尼(Alex Beene)表示，川普競選期間獲得眾多仰賴社安金和醫療保險的選民支持，所以不太可能大幅削減這些福利。

畢尼告訴新聞周刊(Newsweek)說：「我認為他的論述反映了一個現實：渴望以提高效率的名義，削減聯邦政府預算的新政府，不得不接受此一現實。」

畢尼補充說道，「社會安全和聯邦醫療保險等計畫廣受國民歡迎，讓這些計畫獲得充足資金，對於維持那些長年挹注基金的人們彼此的信任感至關重要，保障他們將在退休時獲得保障。」

喬治亞州共和黨眾議員麥考米克(Richard McCormick)表示，共和黨若想削減這些計畫，需要民主黨的幫助，畢竟這些計畫很快就會面臨破產。

麥考米克說：「我們不得不做出艱難決定，我們必須邀請民主黨議員共商社會安全、醫療補助計畫，以及聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，可以節省數千億元，我們只需要有膽識應對這些挑戰。」

聯邦醫療保險 社會安全福利 川普

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