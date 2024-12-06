川普勝選 梅蘭妮亞歸功18歲拜倫「獲更多Z世代選票」

明年1月即將再次成為美國第一夫人的梅蘭妮亞‧川普(中)6日受訪表示，小兒子拜倫．川普(右)對川普(左)勝選功不可沒。(路透)

明年1月即將再次成為美國第一夫人的梅蘭妮亞 ‧川普 (Melania Trump)6日受訪表示，二度入主白宮將會和第一次有很大的差別，因為有了經驗，知道將面對的情況，不像2017年，完全是沒有經驗的「新鮮人」。

梅蘭妮亞6日接受福斯新聞網訪問時還讚揚小兒子拜倫川普(Barron Trump)對川普勝選功不可沒；她在這場自川普贏得總統選舉後首度接受的採訪中，對於兒子在媒體前受年輕選民歡迎大表肯定。

外界普遍認為，在川普第二度入主白宮的道路上，拜倫出面助選確實有效提高川普在Z世代選民心目中的地位。

梅蘭妮亞在晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)中表示，拜倫對父親提供建議時非常直接，而且他確切知道父親需要與誰聯繫和交談。

梅蘭妮亞說，年輕選民不再看電視，而是依賴手機、部落格和串流媒體；拜倫了解他這一代的人，帶進了很多年輕人。

川普夫人表示，拜倫是目前就讀紐約大學(New York University )的18歲新生，正在適應紐約市的大學生活，處境與常人不同，她不認為兒子可以以當一個普通學生，她告訴兒子：「這是你的路…這就是你的生活。」

梅蘭妮亞說，她已開始面試第一夫人第二任期的工作人員，過去的白宮經歷讓整個過程更熟悉，她的團隊持續與白宮保持聯繫，有優勢。

她說，「你知道你需要建立什麼，你知道你的辦公室需要雇用什麼樣的人」。

據熟悉川普的人士透露，梅蘭妮亞可能會在紐約的自宅和白宮之間分配居住時間。

現任第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)在川普贏得連任後曾邀請川普夫人到白宮會面，但被梅蘭妮亞婉拒；這一做法打破了數十年來的傳統。

拜倫9月入讀紐約大學史登商學院(Leonard N. Stern School of Business)；該商學院在全美商學院中名列前茅。