掌數百億撥款…獲提名NIH院長 他想挑戰名校「取消文化」

國家衛生研究院。(路透)

華爾街日報報導，知情人士透露，總統當選人川普提名的國家衛生研究院(NIH)院長、史丹福大學衛生政策學教授巴塔查雅(Jay Bhattacharya)，有意利用NIH數百億元科學撥款的權力，挑戰精英大學校園的「取消文化」；若聯邦參院批准巴塔查雅任命案，他將全面改革NIH及其握有的經費撥款，將學術自由列為先決條件之一。

知情人士指稱，巴塔查雅在新冠疫情期間反對實施封控措施，備受異樣看待；他認為有必要反駁當今科學從眾文化；考慮將NIH資助學校研究與校園學術自由排名或衡量標準，相互掛勾。

此構想可能顛覆美國首要公共研究機構NIH數十年做法；歷來約有174名NIH工作人員或接受其資助的科學家獲諾貝爾獎 。NIH每年向大學院校提供大約250億元研究經費，促進攸關重大醫學進步的研究，如癌症 免疫療法。

了解巴塔查雅想法的人士表示，他還不確定如何衡量學術自由，但他研究過非營利組織「個人權利與表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression，FIRE)調查學生意見對學校言論自由進行評分和排名。結果發現，獲NIH資助最多、但FIRE排名較差的大學包括賓州大學(非常差)、南加州大學 (非常差)和哥倫比亞大學(糟糕)；FIRE最新排名得分最高的大學是維吉尼亞大學、密西根理工大學和佛羅里達州立大學。

巴塔查雅還希望對管理NIH各研究機構和中心的科學家設下任期限制，也會評估國會共和黨人將研究中心數量從27個減至15個的提案。

諸多構想可能引起NIH內外人士反對。代表71個學校研究機構的美國大學協會 (Association of American Universities)負責政府關係副總裁博勒斯(Lizbet Boroughs) 表示，「不清楚為何要在醫學研究資助決策中加入非關研究的潛在政治因素，這將阻礙尋找纖維性囊腫、癌症或阿茲海默症治療方法的最佳機會」。

前國家癌症研究中心(NCI)主任夏普勒斯(Ned Sharpless)表示，巴塔查雅有資格領導NIH，但可能會發現很難實施廣泛改革。NIH可以調整評估資助申請標準以考慮學術自由，但新院長可能會發現，很難強迫審查經費者忠實遵守變化，「這比表面上看起來要複雜得多」。