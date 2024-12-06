我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦上訴法院維持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

南加裸男用斧砍死親兄弟 其父曾用砍肉斧殺六歲童

掌數百億撥款…獲提名NIH院長 他想挑戰名校「取消文化」

記者胡玉立／即時報導
國家衛生研究院。(路透)
國家衛生研究院。(路透)

華爾街日報報導，知情人士透露，總統當選人川普提名的國家衛生研究院(NIH)院長、史丹福大學衛生政策學教授巴塔查雅(Jay Bhattacharya)，有意利用NIH數百億元科學撥款的權力，挑戰精英大學校園的「取消文化」；若聯邦參院批准巴塔查雅任命案，他將全面改革NIH及其握有的經費撥款，將學術自由列為先決條件之一。

知情人士指稱，巴塔查雅在新冠疫情期間反對實施封控措施，備受異樣看待；他認為有必要反駁當今科學從眾文化；考慮將NIH資助學校研究與校園學術自由排名或衡量標準，相互掛勾。

此構想可能顛覆美國首要公共研究機構NIH數十年做法；歷來約有174名NIH工作人員或接受其資助的科學家獲諾貝爾獎。NIH每年向大學院校提供大約250億元研究經費，促進攸關重大醫學進步的研究，如癌症免疫療法。

了解巴塔查雅想法的人士表示，他還不確定如何衡量學術自由，但他研究過非營利組織「個人權利與表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression，FIRE)調查學生意見對學校言論自由進行評分和排名。結果發現，獲NIH資助最多、但FIRE排名較差的大學包括賓州大學(非常差)、南加州大學(非常差)和哥倫比亞大學(糟糕)；FIRE最新排名得分最高的大學是維吉尼亞大學、密西根理工大學和佛羅里達州立大學。

巴塔查雅還希望對管理NIH各研究機構和中心的科學家設下任期限制，也會評估國會共和黨人將研究中心數量從27個減至15個的提案。

諸多構想可能引起NIH內外人士反對。代表71個學校研究機構的美國大學協會 (Association of American Universities)負責政府關係副總裁博勒斯(Lizbet Boroughs) 表示，「不清楚為何要在醫學研究資助決策中加入非關研究的潛在政治因素，這將阻礙尋找纖維性囊腫、癌症或阿茲海默症治療方法的最佳機會」。

前國家癌症研究中心(NCI)主任夏普勒斯(Ned Sharpless)表示，巴塔查雅有資格領導NIH，但可能會發現很難實施廣泛改革。NIH可以調整評估資助申請標準以考慮學術自由，但新院長可能會發現，很難強迫審查經費者忠實遵守變化，「這比表面上看起來要複雜得多」。

癌症 加州大學 諾貝爾獎

上一則

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

延伸閱讀

江蘇職校招聘15人都博士、不乏名校生 網驚：太卷了

江蘇職校招聘15人都博士、不乏名校生 網驚：太卷了
各族裔女性取得大學文憑 比率皆完勝男性

各族裔女性取得大學文憑 比率皆完勝男性
曾反新冠封城 川普任命巴塔查雅出任國家衛生院長

曾反新冠封城 川普任命巴塔查雅出任國家衛生院長
史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情
節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備

節氣大雪怎麼補？中醫師：多吃這類蔬果 為春天準備
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回