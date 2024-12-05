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川普提名比西尼亞諾出任社會安全局局長

川普提名前密蘇里州聯邦眾議員龍恩 出任國稅局長

記者顏伶如／即時報導
前任密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)被川普提名擔任國稅局(IRS)局長。(美聯社資料照)
前任密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)被川普提名擔任國稅局(IRS)局長。(美聯社資料照)

總統當選人川普4日宣布，將提名前任密蘇里州聯邦眾議員龍恩(Billy Long)出任國稅局(IRS)局長。龍恩2011年以來擔任聯邦眾議員，2022年角逐共和黨密州聯邦參議員初選失敗。對於新冠疫情期間各種抵稅(tax credit)政策，龍恩大多持強硬立場，批評抵稅措施充滿弊端，導致政府損失數十億元。

紐約時報報導，龍恩2023年接受播客(podcast)節目訪問時，談到如何協助公司行號申請疫情期間「員工留任稅收抵免」(employee retention tax credit)抵稅福利的經驗，並稱申請案件當中沒有任何一例被國稅局打回票。他說：「我們從不幫人占便宜，我們再三確認他們符合國稅局的抵稅資格。」

報導指出，川普4日晚間在社群媒體宣布的人事提名，將對國稅局帶來衝擊。拜登政府耗資80億元為國稅局更新設備、加強查稅功能、改善客服品質以及擴大查緝逃漏稅。

拜登總統2022年任命曾在共和黨、民主黨執政期間任職的職業文官沃菲爾(Daniel Werfel)出任國稅局長，任期原本到2027年為止。川普公布新任局長提名，等於宣告沃菲爾即將走人。

拜登上台之後，等到川普第一任執政期間任命的國稅局長瑞提格(Charles Rettig)任期屆滿才任命沃菲爾遞補。

69歲的龍恩是全國拍賣師協會(National Auctioneers Association，NAA)認證的拍賣師。擔任聯邦眾議員期間，龍恩並未參加稅務委員會。

國稅局 川普 拜登

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